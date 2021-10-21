根据 Sensor Tower 发布的《2021 年亚洲手游市场分析报告》，2021 上半年全球近 55% 的手游支出来自亚洲市场，其中日本、中国和韩国是亚洲收入最高的三大市场。作为对比，北美和欧洲的玩家支出分别占全球玩家总支出的 30% 和 12%。

同时，亚洲也是手游下载量规模最大的地区。这主要归因于印度、印度尼西亚等东南亚市场的快速崛起。2021 上半年，亚洲地区共带来近 89 亿下载，占全球同期下载量的 42%。

以下是详细内容：

亚洲作为全球手游影响力最大的市场之一，无论是下载量规模还是用户支出，均显示出巨大的发展潜力。因此，越来越多的游戏发行商开始着眼于亚洲游戏市场的入局与攻坚，同时也带来更多的机遇与挑战。《2021 年亚洲手游市场分析报告》将针对亚洲移动游戏市场的表现与机遇进行探索与分析。

亚洲手游市场下载量与收入均超越其他地区

2021 上半年全球近 55% 的手游支出来自亚洲市场，其中日本、中国和韩国是亚洲收入最高的三大市场。作为对比，北美和欧洲的玩家支出分别占全球玩家总支出的 30% 和 12%。

同时，亚洲也是手游下载量规模最大的地区。这主要归因于印度、印度尼西亚等东南亚市场的快速崛起。2021 上半年，亚洲地区共带来近 89 亿下载，占全球同期下载量的 42%。

相较于北美地区，亚洲游戏市场增量主要来自安卓手机，这一比重在 2021 上半年达到 80%。

亚洲游戏市场仍由本土发行商主导

亚洲地区 92% 的游戏内购收入依旧来自本土手游厂商所发行的游戏。腾讯、网易、米哈游等仍是亚洲收入表现最出色的游戏发行商。由于本地化沉淀不足，西方厂商仍需更多时间突破文化壁垒。同时，部分厂商开始通过投资与并购本土公司，以图加速打开亚洲市场。

亚洲与美国地区主流游戏存在较大差异

2020 年亚洲收入 Top1500 的手游之中，中重度游戏下载量&收入占比最高，其中 RPG 与策略类游戏仍是最热门的游戏品类。在美国市场，则以解谜为代表的休闲游戏和棋牌游戏最为流行。

从游戏设定与艺术风格来看，全球市场均以现代设定和卡通风格为主。但亚洲地区用户更愿意在奇幻和二次元风格的游戏中进行付费。这说明游戏在某一地区是否流行，一定程度上受到本土主流文化影响。

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