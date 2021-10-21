根据 Sensor Tower 发布的商店情报数据，由 Pokémon 公司和腾讯联合打造的《Pokémon Unite》以 3300 万次下载，位列 9 月全球移动游戏下载榜榜首。美国是该游戏第一大市场，贡献了 21.8% 的下载量；其次是巴西，占 12%。（注：下载量仅统计 App Store 和 Google Play，不包括中国及其他地区第三方安卓市场）

Voodoo《Destiny Run》以 2680 万次下载排名第 2。巴西是下载量最大的市场，占 11%；其次是印度，占 10%。

排名前五的另外 3 款游戏依次 Garena《Free Fire》、Sybo Games《Subway Surfers》、腾讯《PUBG Mobile》（合并《和平精英》下载量）。

2021 年 9 月，全球手游在 App Store 和 Google Play 的下载量为 42 亿次，同比下降 4.3%。印度市场以 7.46 亿次下载排名第 1，占全球总下载量的 17.7%。美国市场以 8.3% 的下载量排名第 2，其次是巴西市场，占 8.2%。

在 9 月 App Store 手游下载榜，中国手游发行商占据主导地位，排名前三款游戏《Pokémon Unite》《哈利波特: 魔法觉醒》和《Teamfight Tactics》均出自腾讯和网易。其中，《哈利波特: 魔法觉醒》和《Teamfight Tactics》（中文版《金铲铲之战》）已在中国市场上市。纵观 App Store 手游下载榜 Top10，共有 7 款游戏来自中国手游发行商，包括《PUBG Mobile》、Magic Tavern《Project Makeover》、由动视暴雪和腾讯天美工作室联合开发的《使命召唤手游》，以及腾讯《王者荣耀》。

说明：Sensor Tower 下载量数据仅统计 App Store 或 Google Play 账号首次安装，同一个账号在不同或相同设备的多次安装不重复统计。下载量数据已合并同一个应用的多个版本，如 Facebook 和 Facebook Lite。