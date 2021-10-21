据外媒报道，印度社交媒体平台 Lokal 已于近日获得一笔 1200 万美元规模的 A 轮融资。本轮融资由腾讯领投，现有投资者 3one4 Capital、YC、India Quotient 等参投。目前尚未获悉该公司在此次融资的估值，而腾讯及 Lokal 也均为对此消息置评。

Lokal 是一家主打面向非英语语种印度用户的超本地社交媒体平台。除新闻内容之外，该平台也向用户提供本地职位发布、日常商品资讯、本地广告等信息传递服务。据该平台官网介绍，其应用程序已经获得了超 1000 万次的下载。

该媒体强调，尽管受印度当局政策调整的影响，中国企业在近一年多的时间里减缓了在印度的投资举动。但近几个月以来，腾讯却也对几家当地企业进行了投资。

今年 8 月份时，有消息称腾讯正在与当地播客平台 Pocket FM 进行一轮融资谈判，希望加入该公司的一轮 2000 万至 2500 万美元融资的领投。另一方面，在今年早些时候，腾讯也向印度社交媒体平台 ShareChat投资了超 2 亿美元。值得一提的是，ShareChat 在公布此轮融资时并未透露有腾讯的参投。

据悉，自 2016 年以来，腾讯已对印度初创公司进行了超 20 亿美元的投资。