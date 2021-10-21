特斯拉公布了 2021 财年第三季度财报。财报显示，该公司第三季度总营收为 137.57 亿美元，同比增长 57%；归属于普通股股东的净利润为 16.18 亿美元，同比增长 389%。

特斯拉第三季度总汽车产量为 237823 辆，与去年同期的 145036 辆相比增长 64%。其中，Model S 和 Model X 车型的产量为 8941 辆，与去年同期的 16992 辆相比下降 47%；Model 3 和 Model Y 车型的产量为 228882 辆，与去年同期的 128044 辆相比增长 79%。

总汽车交付量为 241391 辆，与去年同期的 139593 辆相比增长 73%。其中，Model S 和 Model X 车型的交付量为 9289 辆，与去年同期的 15275 辆相比下降 39%；Model 3 和 Model Y 车型的交付量为 232102 辆，与去年同期的 124318 辆相比增长 87%。

特斯拉方面表示，正继续扩大上海超级工厂产能，并在得州和柏林超级工厂建设新的产能。特斯拉指出，半导体短缺、港口拥堵和重复出现的停电等各种各样的挑战，持续影响着工厂全速运行的能力。但供应链、工程和生产团队正非常灵活地应对这些全球挑战。

特斯拉称，该公司计划尽快扩大其制造能力。在未来几年时间里，预计车辆交付量将可每年平均增长 50%，增长率将取决于设备能力、运营效率以及供应链的产能和稳定性。

特斯拉表示，该公司继续计划于今年年底以前在柏林和奥斯汀工厂生产第一批 Model Y 车型。该公司还称其在 Cybertruck 的产业化方面正在取得进展，目前计划在奥斯汀工厂进行生产这种车型。