据 TrendForce 集邦咨询预测，预估 2022 年 AirPods 系列产品整体出货量有望达 8500 万套，年增 3.7%。

以下是详细内容：

根据 TrendForce 集邦咨询《2021 红外线感测市场趋势- 3D 感测、光达、SWIR LED 报告》，AirPods 3 仍以光学式入耳侦测为主。透过搭载光体积变化描记图法（Photoplethysmography, PPG），改善光学式入耳侦测成为皮肤传感器，使用四颗两种波段的短波红外线 LED 与两颗砷化镓铟光电二极管，业界人士表示可能以水分监测作为皮肤传感器，进一步可辨识到使用者皮肤与其他表面的不同。预估 2022 年 AirPods 系列产品整体出货量将有望达到 8500 万套，年增 3.7%。

随着终端产品需求上升，相关供货商也将因此受惠，包含短波红外线 LED（SWIR LED）供货商为晶电（Epistar）与 DOWA；砷化镓铟光电二极管（InGaAs Photodiode）供货商为 DOWA 与 II-VI / Finisar；模块组装为环旭电子（USI）。

短波红外线（Short Wave InfraRed; SWIR）波长介于 1050~2500nm，能检测水份、糖份、酒精等各类成份的波段，在技术成熟与价格合理化之下，预计将在今年下半年正式导入穿戴式装置。随着算法的提升，穿戴式装置将更有机会搭载生理监测（Biosensing），光体积变化描记图法除了涵盖心跳、血氧外，未来甚至可望见到身体含水量、血糖、血脂与血液酒精浓度等更多功能导入。