BEYOND

BEYOND 国际科技创新博览会 2021 将于 12 月 2-4 日在澳门威尼斯人金光会展中心举行，以科技创新和科技对社会各产业的影响力为焦点，聚焦前沿科技，展现科技在现今和未来社会各行业的影响力。

在此次 BEYOND 国际科技创新博览会，福布斯中国将作为战略商业媒体合作伙伴，带来活动现场直播，并在与嘉宾的交流对话中讲述品牌故事，利用数字媒体全渠道，传递大会及时、全面及深度的相关信息。另外，还将与 BEYOND 联手打造 “科技女性” 论坛，关注女性在科技行业中的作用。

BEYOND 将成为澳门链接全球科技创新产业的重要平台，旨在打造全球年度科技盛会之一，链接亚太地区和全球科技生态。展区面积近 5 万平方米，覆盖四大领域——影响力科技，生命科学，新基建、智慧城市与生活，未来科学，吸引来自世界五百大型跨国企业、独角兽创新企业及新型初创企业等参展企业，并将邀请全球的生态伙伴、政府机构及国家大使，以及全球资本和媒体参与这场国际盛事。

BEYOND 国际科技创新博览会将吸引全球超 20000 名科技创新专业观众参与，并以同期线上线下的双重形式举办数十场主题论坛，涵盖科技女性、智慧医疗、智慧医疗学科新进展、建筑科技、智慧出行、绿色经济、医药医疗技术设备创新论坛、元宇宙、人工智能、智慧物流、农业科技、创新药及生物医疗技术论坛、天使投资峰会、智慧生活、食品科技、机器人等垂直领域，以及国际投融资峰会、国际资本对接会、创新路演等等，邀请全球重量级嘉宾参与分享行业风向及创新趋势，共赴这场全球科技创新者盛会。在 BEYOND 国际科技创新博览会上，不仅会有福布斯中国倾情加入，也会有更多具有影响力的全球媒体参与，为大家带来更多大会精彩内容。

福布斯中国

福布斯创立于 1917 年，是全球著名的媒体及科技集团，其旗舰出版物《福布斯》杂志是美国历史最悠久的商业杂志之一，制作的一系列榜单则被誉为 “经济的晴雨表” 和 “财富的风向标”。2003 年，福布斯来到中国。

福布斯中国集团（Forbes China Group）是一家集媒体、社群于一体的国际化企业，下设福布斯中国（Forbes China）与福布斯环球联盟（Forbes Global Alliance）。集团以 “立足中国 连接世界” 为愿景，秉承企业家精神和创新精神，坚持专业、公正、创新和进取的价值观，致力成为中国面向世界的窗口。

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