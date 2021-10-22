未来，数据库的发展趋势是什么？

“有超过 90% 的企业认为，原生分布式数据库具备更优异的应对能力和部署效果。原生分布式数据库已经成为核心系统首选。”

在 22 日举行的云栖大会原生分布式数据库分论坛上，OceanBase CEO 杨冰表示，相比集中式数据库，理想的核心数据库具有高可用、高扩展、高兼容、易管理、高稳定性、运维成本低、部署灵活等明显优势。随着联网终端数量不断提升和云计算技术的日益成熟，云计算发展成为主流趋势，云原生分布式数据库已成为必然选择。

（OceanBase CEO杨冰）

现在学界有人把 2020 年称之为数据库产业发展的元年。论坛现场，国家工业信息安全发展研究中心评测鉴定所信创二部主任苏仟认为，国产数据库已经迎来特别好的发展机遇。

“一方面，原来传统的集中式数据库在技术升级上做不断的升级迭代。另一方面，原生分布式数据库在国际测试中取得了比较好的成绩，能够让我们与国外数据库在国际竞争上能够有一定的话语权。” 苏仟认为，“原有数据库集中式在党政这些领域在使用，未来数据库的发展趋势，随着现在在金融、电信领域应用的增多，分布式是数据库产业发展的重要趋势。”

（国家工业信息安全发展研究中心评测鉴定所信创二部主任苏仟）

好的数据库是用出来的。西安银行较早的完成从集中式数据库到分布式数据库的替换。

2018 年，为了适应手机银行的新定位，西安银行升级数字化核心系统，通过与阿里云、蚂蚁集团合作，使用了 OceanBase 原生分布式数据库，支撑了西安银行的数字基础设施。其中，OceanBase 取代 Oracle 数据库，实现每账号成本降至原来的四分之一，用户数、活跃度增长率均超过 100%，客户 app 响应速度提升 1 倍以上（从 500ms 提升到 200ms）。西安银行从 2018 年转型开始，不到 3 年时间，2020 年银行总资产超过 3000 亿元，同比增长超过 10%，成为西北地区首家 A 股上市的城商行。

苏仟提到，现在分布式是整个在金融包括电信领域重点要突破的应用场景，这个过程中从原有的 Oracle 的替代上和用户在应用上的契合度还有需要打磨的地方。

分布式数据库的替换上就应用层面来说，从单体架构、集群架构，走向分布式云原生架构，也对底层基础软件提出了快速弹性、无限扩展的新架构诉求。中华财险把车险系统替换到 OceanBase 原生分布式数据库，便经历了这样的磨合。

由于历史原因，以及 ISV 的合作推荐，中华财险原有的上百个数据库实例包含了 4 种数据库产品， 给运维工作造成了很大的困难，运维的复杂性恰恰也增加了风险，故障的概率增大。 所以，中华财险借着核心系统分布式改造的机会，利用 OceanBase 多租户的能力，将这数百个实例迁移到了几十套 OceanBase 集群，实现了技术栈归一， 减少了管理实体的数量，也降低了管理的复杂度，提升了运维稳定性，节省了运维成本。

除了西安银行和中华财险，常熟农商行、南京银行，中国人保、中国移动、恒生电子等也首选 OceanBase，完成了核心系统的分布式数据库的替换升级。

原生分布式数据库已经成为核心系统的首选。金融场景对分布式数据库的大规模替换成为分布式数据库发展的重要推动。

在替换核心数据库的过程中，诸多金融机构首选 OceanBase 有一个重要原因：监管对金融机构的可用性有很高的要求， 核心系统要满足城市级容灾标准，业务不中断，数据不丢。 这在传统的主备容灾构架中是难以实现的。利用原生分布式数据库多副本和强一致的特性， OceanBase 能够以小成本实现异地的无损容灾。 OceanBase 除了 “两地三中心”，还提供目前业界可用性最高的 “三地五中心” 方案，这是蚂蚁集团以及网商银行目前采用的方案，能够做到任何一个城市级灾难都能达到 6 级容灾标准。

作为数据库这样重要的基础设施，11 年前 OceanBase 从蚂蚁集团诞生，OceanBase 在蚂蚁集团最核心的业务场景经历了很多年的考验，目前已经支撑起蚂蚁集团所有核心业务板块。

云栖大会上，OceanBase 原生分布式数据库 CTO 杨传辉正式发布 OceanBase 3.2 版。在同等环境及任务的前提下，相比于 3.0 版本，3.2 版的 Sysbench OLTP 性能提升 24%，BMSQL tpmC 性能提升 30% 以上，TPC-H 性能提升 655%，极大的提升了 OLAP 能力。