近日，澎立生物医药技术（上海）有限公司（简称 “澎立生物”）宣布完成新一轮融资，总融资额近亿美元。本次融资由原股东高瓴创投和红杉中国联合领投，晨岭资本、楹联健康产业投资、骊宸投资、元徕投资、君信资本和国发创投共同参与，原股东景旭创投和幂方资本继续追加投资。

本次资金将用于进一步拓展临床前药理药效及生物分析服务平台，扩建实验设施，丰富全品类动物模型，覆盖更多疾病领域及先进治疗方向，完善全球服务网络，全力打造国际一流的临床前研发服务平台，助力国内外药物及医疗器械的高效创新。

澎立生物创始人、董事长及 CEO 段继峰表示：“我们非常感谢各位投资人、特别是业内顶尖投资机构对澎立生物的认可与信赖。澎立生物一直以来秉持匠人精神做科研，专注于不断提升在药理药及生物分析领域的服务质量与服务水平。自 17 年实现 A 轮融资以来，每年都保持高速增长，已与近千家国内外创新药及创新医疗器械企业开展业务合作，是国内药理药效领域的知名品牌，在非人灵长类动物、人源化动物和免疫应用等方向达到了国际一流水平，服务范围覆盖了单抗、双抗、ADC、核酸药物、蛋白/多肽类药物、细胞治疗、基因治疗等创新产品线。通过本轮融资，澎立生物将继续加大研发创新，提升服务水平，努力成为全球知名的研发服务机构。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。