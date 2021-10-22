北京鉴智机器人科技有限公司（“鉴智机器人”）于 2021 年 8 月成立，其专注自动驾驶传感器计算与下一代自动驾驶方案的研发和推广。该公司成立 2 月内完成数千万美元天使轮和 Pre-A 轮融资，其中天使轮融资由 Atypical Ventures 领投，地平线战略跟投，金沙江创投跟投；Pre-A 轮融资由五源资本领投，全体老股东持续增持。

鉴智机器人将面向传感器计算领域与下一代自动驾驶产品，通过算法与算力协同优化，开展基于 AI 的视觉成像和 3D 视觉雷达的技术研发与产品化，并将其应用于下一代中高级自动驾驶方案中，推动中高级别自动驾驶技术的发展与落地。在商业合作中，鉴智机器人定位于同时面向主机厂和一级方案供应商，提供高性能、高性价比、高可靠性的差异化产品、解决方案和服务。

鉴智机器人由都大龙博士创立，并吸引原 Xilinx 人工智能业务市场总监刘竞秀加盟出任合伙人。该公司于两个月内搭建 60 余人团队，涵盖算法、软件、硬件、FPGA 芯片等方向，核心成员来自于顶级人工智能算法与芯片公司，是国内最早一批开展人工智能算法与 AI 芯片研发的团队，并且具备业界一流的软硬协同优化能力及丰富的产品落地经验。鉴智机器人与国内顶尖高校与研究院所建立了深度合作关系，将在顶级智库资源的支持下加快产学研融合，促进科技成果转化落地。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。