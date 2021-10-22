国内临床质谱企业品生医学近期完成了数亿元的新一轮融资，引入大钲资本、同创伟业等机构投资者。此轮融资完成后，品生医学将加速推进其研发和商业化进程。此次新募集的资金将被用于拓展市场和加大研发，推动临床质谱设备国产化和相关诊断试剂开发，并扩建厂房、实验室等基础设施。

品生医学于 2016 年成立，致力于推动基于新一代质谱技术的全组学创新检测应用在临床的落地。

品生医学创始人兼 CEO 成晓亮博士表示：“临床质谱在国内已进入快速发展阶段，硬件方面质谱设备已完成从科研仪器到医学检测设备的转变，取得医疗器械注册证的产品越来越多，医院建设质谱平台的需求也开始放量。同时，作为一项平台性技术，临床质谱检测项目逐年增多，涉及的疾病领域也越来越广，已经从最初的新生儿筛查、维生素逐步扩大到药物浓度监测、激素等应用，凭借代谢组学、蛋白质组学检测优势逐步延伸到肿瘤、心血管、神经、妇幼等领域。成立 5 年来，品生医学始终坚持科技驱动，不断巩固前瞻产品的创新研发能力，并在业内率先推出临床质谱完整解决方案。此次引入投资是为了借助资本的力量，一方面，开始全面的营销推广，迅速抢占新兴市场；另一方面，加大研发投入，不断丰富产品线、升级产品，持续保持在产品端的竞争优势。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。