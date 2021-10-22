近日，硕迪生物技术有限公司（下称 “硕迪”）宣布已完成 1 亿美元 B 轮融资，本轮融资由 BVF Partners L.P.（BVF）领投，其他新晋投资方包括 Casdin Capital、Cormorant Asset Management、Janus Henderson Investors、Lilly Asia Ventures、Monashee Capital、Sage Partners、Stork Capital、Surveyor Capital（Citadel 旗下公司）、TCG X、Terra Magnum Capital Partners、Woodline Partners LP，以及联合创始人和战略合作伙伴 Schrödinger。公司现有投资方 Eight Roads、F-Prime Capital Partners、启明创投、红杉资本中国、TF Capital 和药明康德也参与了此轮融资。

硕迪是一家临床阶段的生物制药公司，致力于利用先进计算和基于结构的技术开发改变患者命运的药物。截至 B 轮融资完成之时，硕迪已募得 1.58 亿美元。

募得资金将用于推进公司的药物发现平台。该平台结合了先进的计算化学、结构生物学和大规模数据整合，可设计能够克服目前生物和多肽药物的局限性并具有优异特性的口服药物。此次融资还将推动公司临床阶段在研产品的持续开发，聚焦临床需求亟待满足的慢性病，如心血管、代谢和肺部疾病。

硕迪首席执行官 Raymond Stevens 博士表示：“过去 20 年，生物制药和多肽药物飞速发展，计算预测和实验方法方面也取得了长足的进步。现在硕迪将这些最先进科学技术结合在一起，开发出疗效更好的的口服小分子药物，为更广大的患者解除病痛，提高生活质量。”

硕迪的药物发现和开发引擎依托其在生成膜蛋白结构方面二十多年的创新经验。聚焦于基于结构的药物发现领域极具挑战性的靶点种类之一—G-蛋白偶联受体（GPCR）。硕迪正在利用高分辨率结构，通过化学设计更好地理解和调节药理作用。

凭借这些优势，硕迪的平台能够将生物制剂和多肽治疗药物转化为具有更好药物特性的口服小分子药物，其生物利用度和稳定性均有所提升。通过开发具有更好特性的口服药物，减轻物流和患者经济负担，硕迪具有独特的定位优势，可以在全球范围内应对尚未得到充分满足的慢性病治疗需求。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。