近日，北京先通国际医药科技股份有限公司（简称 “先通医药”）宣布完成 3.2 亿元 D+轮融资，本轮融资由新进投资机构国寿大健康基金和大钲资本共同投资，现有股东盼亚投资、得怡资本等继续跟投，凯乘资本给予本轮融资诸多帮助和支持。

此前该公司在 2021 年 2 月刚刚完成由中金启德领投、系列机构跟投、原机构股东荷塘创投等加持的 D 轮融资；自 2020 年 4 月至今不到一年半时间，公司连续完成总额约 10 亿元人民币融资，充分彰显出资本市场对先通医药具备强大核药创新研发能力的高度认可。本次募集资金将继续用于放射性新药项目的临床研究和开发。

先通医药是专注新一代放射性药物研发、生产及临床应用的创新型医药企业，深耕放射性靶向诊疗一体化系列丰沛产品线。总部位于首都北京，同时在江苏、广东、四川拥有现代化放射性药物生产基地，美国拥有分支机构。其依托放射性药物和精准诊疗领域研发资源，在肿瘤、神经退行性疾病和心血管等领域已率先布局多款靶向治疗和精准诊断放射性药物；依托自主研发团队强大的研发能力，目前公司管线已布局多个放射性诊断和治疗产品，部分进入注册临床研究阶段。

先通医药创始人、董事长徐新盛先生表示：“随着核医学领域国家中长期发展规划的出台，国内放射性药物领域的发展开始步入快车道。我国的核医学领域尚处在发展早期阶段，先通依靠较强的自主研发能力，同时与国际上的先进核药企业开展合作，全力推进放射药品的研发，为广大患者和核医学界同仁提供充足的弹药。我们相信在优质资本的助力下，与合作伙伴共同努力，将先通打造成国内放射药细分领域的领先企业，为中国放射药行业的崛起贡献一份力量。”

国寿股权公司负责人张蕾娣女士表示：“先通医药是国内少有的同时具备核医学与创新靶向前体研发能力的生物制药企业，并在核药研发、生产、临床试验及注册申报方面均积累丰富经验，产品管线同时覆盖创新诊断核药和治疗核药，综合能力行业突出。国寿股权公司希望助力先通医药在核药领域持续创新，加速临床急需的诊断及治疗性核药的商业化进程，从而满足人民日益增长的健康需求。”

大钲资本董事总经理陈志行先生表示：“经过多年的探索和积累，先通医药在核药领域从上游的核素供应到下游的临床应用都建立了较高的壁垒，在产品布局、上下游合作和团队搭建上打下了坚实的基础。对标海外市场，国内核药行业具备相当大的增长潜力，我们非常认可先通医药在中国核药领域的独特性和先发性定位，期待本次融资能够推动公司进一步发展，最终普惠更多患者。”

凯乘资本创始人邹国文先生表示：“先通医药作为中国创新放射性药物的领军企业，立足于丰富的全球技术资源及先进的自主研发能力，相信先通医药未来必将带动中国创新放射性药物市场崛起，同时走出中国，在国际市场一展风采。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。