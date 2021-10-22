近年来，数字健康和保健功能在消费可穿戴设备市场的激增，使得远程医疗监控解决方案得到了更多的关注，这些解决方案通过自我管理的方法，或通过医疗保健从业者的全面服务计划。在 “后新冠疫情时代” 的进一步推动下，全球人民现在需要适应更多的数字化护理模式，包括数字医疗保健、数字社交活动、数字心理健康支持和家庭健身。

Strategy Analytics 用户体验战略（UXS）近期发布的研究报告《远程监控身心健康：健康采用的路线图》调查了消费医疗保健设备的当前形势，以及在新的 “COVID 时代”，用户体验挑战和未来将如何解决这些问题。

Strategy Analytics 用户体验创新实践服务（UXIP）总监兼报告作者 Lisa Cooper 评论道：“我们知道，人们希望管理自己的健康，并优先考虑可穿戴设备中的健康指标。COVID – 19 开启了远程医疗，人们不得不更加习惯于数字化护理方式，从而掌握控制权。政府机构还加快审批了更多的消费级可穿戴设备作为医疗设备，基础设施正在加速开发，进而能够支持远程监控。”

Cooper 继续说道：“包含健康和保健功能的智能手表的可用性正在提高。这些智能手表也开始结合传感器来测量多种健康生物指标，包括血压、心率、心电图、生物电阻抗 BIA、骨骼肌质量、基础代谢率、身体脂肪、身体水分、睡眠、打鼾等等。但我们需要超越手腕的思维，通过探索如何用一个简单的被动传感器（如皮肤贴片）来监测多种生物标记物来进行创新。”

Strategy Analytics 用户体验创新实践服务副总裁 Kevin Nolan 补充道：“开发者需要从长远考虑，与学术界和医疗机构合作，创造出易于使用的被动式可穿戴设备。人们希望能管控自己的健康状况，并与医疗保健从业人员合作。反过来，医疗保健从业者也对数字解决方案持开放态度，但需要相关的及时数据而并不是患者有时不精确的自我表述。”