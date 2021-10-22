智能音箱在全球范围内越来越普遍，并自然而然地渗透到汽车。在对由移动/家庭技术公司设计的车载语音助手的兴趣方面，除了谷歌助手，西欧目前领先于美国和中国。相比之下，中国消费者对整车厂为车载数字助手提供绝佳体验的能力最有信心。总体而言，人们对汽车制造商语音助手的兴趣远远落后于亚马逊、谷歌、苹果和三星的产品。

Strategy Analytics 车载用户体验（IVX）服务最近发布的研究报告《消费者对车载语音助手的兴趣》，调查了美国、西欧和中国的消费者对车载语音数字助手的兴趣。在提供令人信服的语音体验方面，汽车制造商仍然落后于家庭/移动技术供应商。然而，这种看法在不同品牌之间存在显著差异。

Strategy Analytics 车载用户体验（IVX）服务总监兼报告作者 Diana Franganillo 评论道：“与西方消费者相比，中国消费者更相信 OEM 有能力为车载数字助理提供令人信服的体验，尤其是与美国消费者相比。尽管西欧市场已经稳定下来，但在美国人们对所有品牌语音助手的兴趣持续波动。一些 OEM 品牌的语音助手确实提供了不错的体验，但总体而言，与大型科技公司的语音助手相比，OEM 开发的数字助手还有些差距。”

Strategy Analytics 用户体验创新实践服务总监 Chris Schreiner 补充道：“Android Automotive 操作系统的出现和越来越多的被采用将减少汽车制造商未来在开发定制品牌产品上的投资，让他们能够专注于自己独特的卖点。虽然品牌塑造是一个重要的方面，但使用相同的话语与车内和车外同类产品对话的能力对用户体验是最重要的——基于移动/家庭的技术公司已经在这方面建立了声誉。”