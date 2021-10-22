近日，现货通用型 DNT 细胞药物企业——广东瑞顺生物技术有限公司（简称 “瑞顺生物”）宣布完成 1.37 亿元人民币 A 轮融资，本轮融资由富汇创投领投，华夏恒天、天堂硅谷、厦门万通金、科发资本等机构跟投，探针资本担任本轮融资的财务顾问。

本轮资金将用于瑞顺生物全球首创通用型 DNT 细胞药物 RC1012 注射液的注册临床试验；CAR-DNT、Gene Editting CAR-DNT、iPSC-CAR-iDNT 等系列产品管线的临床前研究及 IND 申报；中山市翠亨新区公司总部、研发中心和制备中心等场所的建设以及后续项目团队扩充等方面。

瑞顺生物成立于 2012 年 2 月，专注于开发系列治疗血液和实体肿瘤的全球创新免疫细胞药的中外合资生物医药企业，是全球范围内现货通用型 DNT 免疫细胞疗法的开创者。该公司拥有自主创新的 DNT 免疫细胞技术平台和符合 cGMP 标准的细胞生产制备、质控和质量管理体系。

瑞顺生物拥有 DNT 细胞相关技术的国内外发明专利 10 多项，并利用 DNT 细胞平台嫁接 CART 技术、基因编辑技术、iPSC 技术等平台，开发推动新一代系列创新细胞药的临床转化与商业化，产品管线覆盖血液肿瘤、实体肿瘤等未被满足的临床需求。

瑞顺生物首个核心产品 RC1012 细胞注射液（同种异体 DNT 细胞）是公司董事长杨黎明博士带领研发团队近 10 年的自主创新研发成果，该产品在 2020 年 11 月获得国家药品监督管理局新药临床试验默示许可，同意开展治疗复发难治急性髓系白血病的临床试验（受理号：CXSL2000248），这是国内首个进入注册临床试验的非基因编辑异体 T 细胞药物，目前该临床试验正在浙江大学附属第一医院血液科开展，争取在 2022 年获得国家药品监督管理局药品审评中心 “突破性治疗药物” 认定，有望成为全球首个上市的拥有自主知识产权的现货通用型 DNT 细胞药。公司现有产品管线中已有 10 个针对不同血液和实体肿瘤的研发产品，多个产品即将申报新的 IND 临床试验。

瑞顺生物表示，其 A+轮融资工作已正式启动。

瑞顺生物董事长兼首席科学官杨黎明博士表示：“公司将加大人才引进力度、加快项目研发进程并丰富产品管线布局，为瑞顺生物打造全球领先的现货通用型细胞药企业赋能助力，为公司后续发展奠定更加坚实的基础。我们相信，在当前国家创新战略的引领下，在具有共同理念和目标的强有力投资者支持下，我们瑞顺生物全体员工将秉承 ‘做老百姓用得起的创新细胞药’ 为己任，不断探索研发更多的创新疗法以挽救患者的生命。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。