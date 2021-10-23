10 月 23 日，2021“西溪论数” 数据智能高峰论坛在杭州西溪成功举办。本次论坛以 “善为数智·数智为善” 为主题，由浙江省互联网信息办公室、浙江省经济和信息化厅、浙江省公安厅等单位联合指导，由数据智能上市公司每日互动（个推）主办，由九三学社杭州城西科创大走廊创新服务联盟特别支持。浙江省经济和信息化厅副厅长厉敏为论坛致辞。

2021“西溪论数” 数据智能高峰论坛在杭州西溪成功举办

浙江省经济和信息化厅副厅长厉敏为主论坛致辞

聚焦数字科技创新、产业数字化升级，2021 西溪论数邀请了来自政府单位、研究机构、高等学府、数据智能服务商、头部互联网公司、手机厂商、品牌主、数字营销服务商等众多重磅嘉宾，共话数据治理新趋势，共建数据智能新生态。

善为数智·数智为善 推动数治应用更深入

2021 西溪论数涵盖了数据智能、人工智能、数据安全与治理、智慧城市、数字营销、公共服务等行业热点话题，聚集众多专家学者同台论数。

主论坛上，公安部信息安全等保评估中心原副主任/研究员毕马宁围绕 “探索个信保护新思路，共建数据安全新生态” 发表了精彩的主题演讲，他特别指出，只有人心为善，才能更好地驱动 “数智为善”。复旦大学数字与移动治理实验室主任，国际关系与公共事务学院教授、博导郑磊深度诠释了数字技术赋予城市治理的人文涵义。

公安部信息安全等保评估中心原副主任/研究员毕马宁发表主题演讲

复旦大学数字与移动治理实验室主任，国际关系与公共事务学院教授、博导郑磊发表主题演讲

每日互动创始人、CEO 方毅在论坛上发表了 “善为数智·数智为善” 的主题演讲。方毅说：“近年来，大数据行业蓬勃发展，大数据加速从互联网向更广泛的领域渗透，大家都很关心大数据该怎么用。” 他表示：“我们一直坚持数据向善，做正能量的事。我们把大数据用于增能行业客户的同时，也一直在做科技公益，比如大数据抗疫、地震预警、应急管理、防灾减灾等，让数据智能为社会创造更大价值。”

每日互动创始人、CEO 方毅发表主题演讲

对于数据智能的行业应用及发展趋势，来自不同领域的企业代表们都分享了自己的观点。微博 COO、新浪移动 CEO 王巍在线分享了新浪在数据智能领域的探索与应用，科大讯飞副总裁徐甲甲分享了科大讯飞在产业数字化方向的最新探索，阿里巴巴人工智能治理与可持续发展实验室负责人薛晖阐述了人工智能安全与可持续发展，成都高新减灾研究所所长王暾博士畅想了数据智能推动灾害预警成为基本公共服务的未来，驭势科技董事长吴甘沙则谈到了无人驾驶如何推动汽车行业的数智化转型。

在主论坛的圆桌对话环节，来自浙江数安服、明略科技、安恒信息、同盾科技等数据安全领域的专家围绕数据治理，深入探讨了在数据智能时代，企业如何更好地促进数据安全与创新发展。

“数据治理：数据安全与创新发展” 圆桌对话

两大垂直论坛 探索数智应用更多元

2021 西溪论数以 “数智驱动商业新增长”“数智增能城市新发展” 为主题，分别设置了两场分论坛，邀请了来自政府相关部门的嘉宾，以及来自 Hivestack、新潮传媒、酷开科技等数字营销行业精英参与，聚焦用户增长、品牌数字营销、智慧城市、宏观大数据等话题，探讨数据智能在商业应用和公共服务方面的新发展、新趋势。

同时，大会分论坛发起了四大圆桌对话，分别围绕数智实践与场景应用、跨屏营销、政府智慧决策、城市数字化升级等主题进行了深入探讨。

值得一提的是，2021 西溪论数上，每日互动高级副总裁刘宇以 “精准营销服务数据安全指南的探索” 为主题发表了演讲。未来，每日互动将与品牌主、媒体方、数据智能服务商等产业各方一起，共同探讨数据智能在营销领域数字化领域的使用规范和价值落地。同时，宏观经济大数据分析实验室也在本次论坛活动上隆重揭牌。未来，实验室将推动大数据技术发展、政策研究和产业应用，增能各地政府搭建智慧决策能力体系。

发布三大新品 释放数据价值

2021“西溪论数” 数据智能高峰论坛成果丰硕。在本次论坛上，每日互动一举发布了每日治数平台、个灯魔盘和云合人时空基层治理系统三大产品，以更好地帮助政府及行业客户解决不同场景下的数据治理痛点，提升数据应用价值。

每日治数平台 2.0是每日互动新一代的数据中台产品，通过完成多源异构数据的汇聚、打通和融合，帮助各行业客户快速推进数字化进程。“个灯魔盘”是 DI 驱动的预测购买平台，可对品牌广告投放进行各环节、全渠道的精细化和智能化闭环管理，帮助品牌主锁定高潜力购买人群，让每一笔广告预算都发挥出最大实效。云合人时空基层治理系统是每日互动在公共服务领域的最新产品。在浙江省数字化改革的 “1+5+2” 工作体系框架下，该系统能够帮助基层政府机构将政务数据与社会数据融合应用，形成预警联动环环扣的基层治理处置闭环，打造智能化治理新模式。

数智赋能，产业升级，驱动经济，普惠生活。2021“西溪论数” 数据智能高峰论坛圆满结束，见证了数字化经济时代一个又一个的成果落地。随着数据智能的技术不断迭代创新、应用不断广泛深入，数据智能将在数字化经济时代发挥更大用处，让城市更聪明、让人民更幸福！