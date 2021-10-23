巴基斯坦物流初创公司 Rider 近日宣布，获得一笔 230 万美元规模的种子轮融资。据悉，这笔融资由 Global Founders Capital（GFC）、Fatima Gobi Ventures（FGV）、亚洲开发银行旗下风投机构 ADB Ventures 领投，当地风投机构 TPL E-Ventures 和 Transhold 也参与了本次融资。

针对这笔资金的用途，Rider 表示将会以此来发展其物流和电商合作业务。Rider 创始人兼首席执行官 Salman Allana 指出，Rider 希望打造出一个全方位为电商行业服务的端到端电商物流解决方案。“就我们的愿景而言，Rider 的最终目标是成为契合巴基斯坦电商行业需求的头号物流解决方案供应商。”

据了解，这家专注于为电商行业提供物流解决方案的初创公司成立于 2019 年，主打 B2B2C 业务模式。目前，Rider 的业务已经覆盖到了巴基斯坦的 80 多个地区，为 Khaadi 和 Daraz（当地知名在线零售商）等众多客户提供服务。

Rider 强调， 基于公司对应用平台、路线优化、实时跟踪、实时调度、高度自动化仓储管理等技术方案的整合应用，该公司的物流水平得以在当地物流领域处于前沿地位。根据 Rider 提供的数据，该公司旗下已拥有 500 支左右的快递代理车队，迄今已在该国境内递送了超 150 万个电商包裹，交付成功率高达 93%。

疫情爆发后，巴基斯坦的数字化进程也随之得到加速提升。有数据指出，到 2025 年，该地区的电商市场有望达到 100 亿美元规模，实现 16% 的年复合增长率。然而，作为巴基斯坦电商领域发展中的重要一环，该地区的物流市场水平却显得相对落后许多。Rider 称，在该公司成立初期，巴基斯坦电商配送的交付成功率只有 80% 到 85%。如今，随着如 Rider 这样企业的不断入局，这一局面也正在朝向良好的趋势发展。

而作为 Rider 的支持者，GFC、FGV 以及 ADB Ventures 在中东和北非（MENA）地区也有着众多的对电商及物流领域成功初创公司的投资经验。

去年 12 月，本栏目曾报道指出，FGV 在当时公布了一批获该机构旗下首支基金 TECHXILA FUND I 投资的公司名单，其中包括 B2B 电商平台 Tajir、电商支付技术方案提供商 Safepay 和物流平台 Airlift。此外，FGV 也在今年早些时候参与了卡车配送平台 Truck It In 的种子轮投资。