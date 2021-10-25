近日，爱物管宣布完成数千万元级 Pre-A+轮融资，由微光创投领投，蓝驰创投持续跟投，资金会用于企业在管规模扩展、团队升级、品牌打造以及产研迭代等方面。

爱物管成立于 2017 年，致力于通过 “专业+数字” 一体化管理模式，为客户打造品质至上、低本高效的非住宅物管服务。

创始人兼 CEO 滕一帆是一位连续创业者，有着中科院下属科技企业算法研究、项目管理以及 IT500 强企业智慧城市拓展规划的丰富职业经验。团队核心成员主要来自物管大行和互联网行业，在技术开发、资产管理、物业服务、数据运营等方面拥有着行业领先的融合运营能力。

目前，爱物管已实现了对广州、深圳、北京、上海、成都、重庆等多个城市的样板打造，并覆盖了包括写字楼、商场、产业园区、商务公寓、景区、联合办公、医院、交通枢纽、工厂等多个非住业态，积累了近百套覆盖所有工种的服务标准数据，并积累了大量的相关数据，已基本具备大规模化发展的条件。

微光创投表示：” 物业管理行业是一个人力密集的传统行业，传统管理模式面临多层管理效率低、管理不透明、服务结果难量化的问题。爱物管用物联网和大数据技术实现了行业的革新，重新定义了物业管理公司，透明化管理数据，智能化用工分配，自动化薪资结算，从根本上解决了物业行业长期以来管理难度高，服务和评价体系无法标准和量化的困局。提升了物业管理效率，让业主少花钱，物业少操心，一线人员有更透明的激励机制，多劳者多得。期待爱物管团队能通过软硬结合的技术解决方案持续提升传统产业的效率提升，重构产业管理模式。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。