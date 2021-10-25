BEYOND 国际科技创新博览会 2021 将于 12 月 2-4 日在澳门威尼斯人金光会展中心举行，以科技创新和科技对社会各产业的影响力为焦点，聚焦前沿科技，展现科技在现今和未来社会各行业的影响力。BEYOND 将成为澳门连接全球科技创新产业的重要平台，旨在成为全球顶级的年度科技盛会之一，同时还将连接亚太地区和全球科技生态。展区设立近 5 万平面积，覆盖四个极具影响力的科技创新方向，包括生命科学、新基建、智慧城市与生活，未来科学。大会吸引了来自世界五百强跨国企业、独角兽创新公司以及新型初创企业参展；并邀请了全球的生态伙伴、政府代表及国家大使，以及全球资本和媒体参与共谋国际盛事。

加入博览会与商汤科技同馆展出，

抓紧时间参展，点击链接 https://beyondexpo.com/zh-hans/exhibitors/

商汤科技

商汤科技是行业领先的人工智能软件公司，以 “坚持原创，让 AI 引领人类进步” 为使命，以 “人工智能实现物理世界和数字世界的连接，促进社会生产力可持续发展，并为人们带来更好的虚实结合生活体验” 为愿景，旨在持续引领人工智能前沿研究，赋能千行百业的商业化落地，并持续吸引及培养顶尖人才。公司拥有深厚的学术积累，并长期投入于原创技术研究，不断增强行业领先的全栈式人工智能能力，同时持续打造更具拓展性更普惠的人工智能软件平台，已于智慧商业、智慧城市、智慧生活及智能汽车领域取得市场领先地位、服务于商业空间管理、住宅物业管理、城市管理、制造、基础设施、交通、移动设备及应用、医疗及汽车，为传统产业赋能增效。

一、技术与研发实力构筑护城河

产品与技术协同提升赛道把控力

商汤科技的科研实力和技术创新能力在 AI 行业处于领先地位，为公司构筑了核心竞争壁垒。其以深度学习平台为核心 “大脑”，布局图像识别、视频分析、自动驾驶、医学图像分析等技术领域。截至 2021 年 6 月 30 日，公司共有 40 位教授引领研发工作，并拥有或超过 5000 名员工，其中三分之二为科学家及工程师。自成立以来，公司在各项全球竞赛中已获得 70 多项冠军，发表了 600 多篇顶级学术论文，并拥有 8000 多项人工智能专利及专利申请。

另一方面，商汤科技以更具拓展性及更普惠，快速部署海量应用场景，实现了技术在各垂直行业的场景化落地，进而赋能各行各业，不断促进产品和技术之间的优势转化，增强赛道把控力，以 AI 塑造美好未来。

二、前瞻性打造 SenseCore 商汤 AI 大装置

实现工业级人工智能模型生产

人工智能软件建设未来十年增长最快的商业领域之一。AI 模型作为人工智能软件的基石，是一种可以将非结构化数据转化为有价值的结构化信息的算法应用。随着各行各业数字化转型加速，如何规模化、低成本地生产高性能的 AI 模型，已成为人工智能行业的主要技术壁垒。

商汤励精图治，不断创新，前瞻性地打造新型人工智能基础设施——SenseCore 商汤 AI 大装置，打通算力、算法和平台，大幅降低人工智能生产要素价格，实现高效率、低成本、规模化的 AI 创新和落地，进而打通商业价值闭环，解决长尾应用问题，推动人工智能进入工业化发展阶段。

SenseCore 集中量产人工智能模型，使工业级人工智能模型生产成为可能。它建立于三大技术之上，即：大规模超算、海量数据处理及数据脱敏技术、开发人员的共享平台及生产工具。同时，SenseCore 具有以下主要特点：

• 对最先进的超大人工智能模型实施训练，以实现其高性能能及高准确性

• 低成本生产特定场景人工智能模型，实现模型升级的规模经济

• 拥有行业领先的自助机器学习技术，高效易用

• 行业领先的隐私技术及数据脱敏技术

• 跨芯片、跨设备及跨云平台的适应性

• 面向多垂直行业提供全面的人工智能应用组合

截至 2021 年 6 月 30 日，商汤科技已开发超过 22,000 个用于不同应用的商用人工智能模型，涉及多个行业。

三、软件平台的全方面部署

AI 模型商业化

商汤科技基于 SenseCore 为客户开发并提供具有规模化灵活性的标准软件平台，AI 模型可以通过软件平台部署在边缘端及云端。

●面向智慧商业的 SenseFoundry-Enterprise（方舟商汤企业开放平台）：商汤方舟企业开放平台是一站式软件平台，用于实现互联、高效及可扩展的企业运营，充分满足客户跨场景、跨行业数据感知和流程自动化的业务需求，为客户带来更好的业务成果。被广泛应用于诸多垂直行业，包括制造、基础设施、交通、金融服务等行业。

●面向智慧城市的 SenseFoundry（方舟商汤城市开放平台）：商汤方舟城市开放平台（以下简称 “城市方舟”），用于对公共设施状况的检测及追踪自然灾害的影响，将城市视觉信息即时转化成运管洞察、事件警报及管理行动。促进城市管理由人力密集型向人机交互型、由经验导向型向数据驱动型、由被处置型向主动发现型转变。提高与改善了城市的安全性、效率、便利性及环境质量。

●面向智慧生活的 SenseME、SenseMARS 及 SenseCare 平台:

●SenseME

其中，SenseME 水星智能移动终端平台可支持多种物联网设备，通过 AI 传感器可实现实时的感知智能，基于低延时的高速数据处理，提供图像分类、图像分割、物体检测、姿势识别等功能。

●SenseMARS

为了提升终端使用者体验，商汤科技已构建用于赋能 IoT 设备及驱动元宇宙 (Metaverse) 的多层基础设施，SenseMARS 火星混合现实平台实现了真实世界及虚拟世界的连接。SenseMARS 平台通过三个核心元素，支持沉浸式及交互式元宇宙体验：

SenseMARS Reconstruction 通过 3D 重建技术实现了物理世界的数字重现。

SenseMARS Avatar 通过精准的姿势及微表情识别，用户可以轻松生成自己的虚拟化身。

SenseMARS Agent 通过涵盖自然语言处理及语音、手势、姿势及视线的感知及决策智能，实现智能人机交互。

SenseMARS 数字重现及 MR 效果 SenseMARS 数字重现及 MR 效果

●SenseCare

SenseCare 智慧诊疗平台提供多种人工智能工具，赋能诊断、治疗及康复等医疗服务，其中五个模块分别取得三项国家药监局认证及两个 CE 认证。

SenseCare 支持的肝脏筛查诊断界面应用多维成像及自动三位重建功能

●面向智能汽车的 SenseAuto 商汤绝影智能汽车平台：

能够为汽车厂商提供 ADAS 系统、智能座舱系统及 AI-as-a-Service，帮助客户开发并增强智能驾驶能力。SenseAuto Robobus 为车辆运营方提供 L4 自动穿梭巴士服务。此外也开发了车路协同产品 SenseAuto Connect，实现车辆及道路、交通信号灯及路侧设备的互动。商汤科技在 2021 年被 CB Insights Research 评选为 “最具价值未上市汽车科技公司”。

四、成立 AI 伦理委员会

致力推动负责及可持续的人工智能发展

商汤在数据安全、隐私和道德伦理方面秉持可持续人工智能的最高标准，始终相信人工智能应该以人为本、以可控且可持续的方式发展，并倡导遵循 “可持续发展、以人为本、技术可控” 三类原则。

2020 年 1 月，商汤科技人工智能伦理与治理委员会正式成立。委员会高度关注人工智能技术属性和社会属性高度融合，重视和前瞻预判 AI 技术和产品发展中潜在面临的各种社会问题。同时，商汤与联合国合作，于今年 6 月发布《AI 可持续发展白皮书》，共同推动全球负责任及可持续人工智能发展。

BEYOND 国际科技创新博览会将吸引全球超 20000 名科技创新专业观众参与，同期线上线下的双重形式举办数十场主题论坛，涵盖科技女性、智慧医疗、智慧医疗学科新进展、建筑科技、智慧出行、绿色经济、医药医疗技术设备创新论坛、元宇宙、人工智能、智慧物流、农业科技、创新药及生物医疗技术论坛、天使投资峰会、智慧生活、食品科技、机器人等垂直领域，以及国际投融资峰会，国际资本对接会，创新路演等等，邀请全球顶级嘉宾参与分享行业风向以及创新趋势，共赴这场全球科技创新者盛会。相信在 BEYOND 国际科技创新博览会上，商汤科技将为大家带来更多精彩内容。



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