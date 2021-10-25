近日，国内 API 全生命周期服务供应商广州银云信息科技有限公司（Eolinker）宣布完成数千万元的 PreA 轮融资，本轮融资由红杉中国种子基金独家投资。本轮所募集的资金将用于 SaaS 生态体系及相关服务的优化升级、开源服务的高效推进以及出海业务的拓展等三大方面。

Eolinker 打造的 API Factory 接口自动工厂、API Studio 接口管理及自动化测试服务、API Goku Gateway 接口网关、API Monitor Beacon 接口监控烽火台、API Open Platform 接口开放平台 五大产品矩阵，完整覆盖了 API 的生成、管理、测试、网关分发、测试、监控、开放的研发、运维、业务应用场景，帮助 3000 家来自不同行业的头部企业实现了 API 精细化管理。

目前，Eolinker 的客户涵盖了包括深信服、广联达、元气森林、统一企业、苏州银行、财通证券、如新（中国）、佳都科技、歌华有线、泰康在线等众多企业，累计服务逾数十万开发者及开发团队。

红杉中国合伙人郑庆生表示：“随着企业逐渐上云，庞杂的应用会被微服务所替代，APIs 会成为软件开发过程中的重要组成部分。Eolinker 能够提供 API 全生命周期管理解决方案，帮助前端、后端以及测试人员的工作变得更敏捷。希望 Eolinker 能够持续进步，成为云生态的重要组成部分。”

英诺天使基金创始合伙人李竹表示：“Eolinker 让开发者能够更快更高效的管理、测试、维护 API，这是开发者日常工作和数字资产管理的刚性需求，我们始终认为聚合和管理了数千万 API 的 Eolinker 有机会成为一家全球性的公司，并持续支持和陪伴这个明日之星的成长。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。