10 月 25 日，国内汽车底盘线控与主动安全产品供应商北京英创汇智科技有限公司（简称 “英创汇智”）宣布完成 2 亿元 B 轮融资，本轮融资由国新央企运营基金领投，德联资本、中关村前沿基金、中关村种子基金、龙鼎投资、上汽恒旭资本跟投。本轮融资将用于扩大公司 ESC 产能、建立 eBooster 产线、推进 ADAS、L3-EPS、IBC 等新产品量产。

英创汇智成立于 2013 年，其核心技术源自清华大学汽车安全与节能国家重点实验室，公司致力于汽车整车动力学控制、先进底盘电控、汽车智能主动安全等技术领域创新与产品研发，具备完整的自主汽车底盘电控技术体系，以及汽车电控执行机构与控制器设计、整车操纵稳定性测评、整车底盘系统动力学控制的研发平台。

英创汇智重点产品涵盖汽车 ABS\TCS\ESC、AEB、ADAS 以及智能汽车关键执行控制部件，并成为目前国内唯一一家能提供全链条自主 ESC 产品的企业。目前其产品服务已经成功进入北汽集团、东风集团、上汽集团、江淮汽车、华晨雷诺、中兴汽车、中通客车等国内头部乘用车与商用车公司。

英创汇智创始人李亮表示：“新的国际竞争协作与配套格局对我国汽车核心零部件产业布局与配套体系产生了深远的影响，而汽车智能化与电动化进一步加剧了底盘电控、线控技术与产品的自主可控需求。英创汇智传承清华汽车人自强不息的创新精神，立足中国汽车工业创新发展的基础，二十年磨一剑，以一流底盘线控与主动安全技术，保障汽车安全高效运行，为民族汽车工业的崛起贡献一份力量。”

德联资本高级副总裁樊雪松表示：“线控底盘适配于汽车无人驾驶的需求，是全球汽车的发展潮流。而 ABS/ESC 作为汽车底盘系统的核心，其技术门槛和可靠性要求极高，在乘用车领域长期被外资巨头垄断。英创汇智传承于清华大学国家级汽车重点实验室，历经二十年的自主研发，率先在国内开发出适配于乘用车的量产级 ABS/ESC，并在多个车型上定点量产，打破外资汽车巨头的垄断，引领整个行业的发展。未来随着汽车智能化、无人化的进一步量产落地，我们相信英创汇智将成为中国汽车底盘领域、具有原创原研能力的领军企业，德联资本很荣幸跟这样的有深厚技术积累、有产业理想的团队一起合作，见证中国汽车向智能化、无人化方向的转变。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。