今天与 macOS Monterey 一同发布的还有 iOS 15.1，新系统追加了原本要在 iOS 15 中启用的 SharePlay（同播同享）功能，可让用户在 FaceTime 中将 Apple TV App、Apple Music 以及其他受支持的 app 内容与好友共享。

iOS 15.1 还改进了 iPhone 13 Pro 的相机功能，为 iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 提供关闭拍摄微距相片或影片时自动切换镜头的选项。同时，两款机型已支持拍摄 ProRes 影片。

如果你是 HomePod 用户，iOS 15.1 还会为 ‌HomePod‌ 和 HomePod Mini 增加无损音频和带空间音频的杜比全景声支持。

本从更新还修复或改进了以下内容：