今天与 macOS Monterey 一同发布的还有 iOS 15.1，新系统追加了原本要在 iOS 15 中启用的 SharePlay（同播同享）功能，可让用户在 FaceTime 中将 Apple TV App、Apple Music 以及其他受支持的 app 内容与好友共享。
iOS 15.1 还改进了 iPhone 13 Pro 的相机功能，为 iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 提供关闭拍摄微距相片或影片时自动切换镜头的选项。同时，两款机型已支持拍摄 ProRes 影片。
如果你是 HomePod 用户，iOS 15.1 还会为 HomePod 和 HomePod Mini 增加无损音频和带空间音频的杜比全景声支持。
本从更新还修复或改进了以下内容：
- 照片 app 可能会在输入照片和影片时错误报吿储存空间已满；
- 天气 app 可能无法显示「我的位置」的现时气温，亦可能错误显示动画背景的颜色；
- 锁定画面时，从 app 播放的音频可能会被暂停；
- 可能无法侦测可用的 Wi-Fi 网络；
- 已更新在 iPhone 12 型号上的电池演算法以更好地估算电池随时间变化的容量。