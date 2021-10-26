“虚拟人” 生态公司次世文化（以下简称 “次世”）宣布于近期完成了网易战略领投的 A+ 轮融资，动域资本跟投，老股东顺为资本、创世伙伴 CCV 持续跟投。

次世在三个月内连续完成两轮近千万美金融资，除了持续构建多样性的虚拟人 IP 矩阵外，将全面开拓虚拟人智能化、场景化，以及与包括投资方网易在内的多平台，进行以 “虚拟人” 为载体的生态互通。

“虚拟人赛道马上会进入新阶段，将不只是当下大家看到的偏表象或者形式感层面的虚拟人，而是在兼具 IP 属性的同时，结合智能化、场景化，包括从功能、陪伴以及更细分领域的需求等方向，尝试与大众建立起更深度的真实连接。”

次世创始人陈燕表示，“尽管虚拟人行业当下看起来比较火热，但只靠猎奇或者玩概念所产生的市场红利不会持续很久，只有当虚拟人实现更多的场景应用，并且能与真实人类建立更多需求关系的时候，虚拟人赛道才会得到真正意义上的爆发。”

次世从 2018 年正式入场 “虚拟人” 赛道，在 “明星虚拟形象”（迪丽热巴、黄子韬、欧阳娜娜、罗云熙等）、“超写实虚拟人”（翎、南梦夏、Ask 等），“品牌数字 IP 形象开发”（IDo 珠宝、花西子、伊利等）等多维度打造了行业众多标杆案例，次世也成为国内虚拟人 IP 产品化能力最突出的公司之一。

而在今年九月份，次世与国内 AI 公司小冰联合发布的全球首位人类观察者 “AI MERROR”，则代表了陈燕上述所说的虚拟人赛道新阶段的标志产品。“MERROR=ME+MIRROR，即我镜。我们希望更多真实人类可以通过与 MERROR 的人机对话，反向深入了解自我，并且进一步对科技、艺术以及我们所在的世界有所思考。”

MERROR 的 AI 部分采用了小冰框架训练生成，并且在持续学习迭代中。而陈燕表示，次世已经与包括小冰在内的多家国内顶尖技术公司，及场景平台建立了战略合作关系，将陆续推出更多虚拟人 IP 智能化及场景化产品。

最后，陈燕也谈到了当下热门的 “元宇宙” 和 “虚拟人” 的关系。“说实话，元宇宙这个词在当下有点被过度炒热了，我们也很少会用到这个词，因为本质上，次世希望构建的是一家引领虚拟人类时代的科技娱乐公司。但不可否认，我和公司一定是元宇宙的忠实信徒，而且我相信，多元化的虚拟人，以及未来更多用户所拥有的虚拟身份，都将是元宇宙中最基础的元素构成和最重要的应用场景。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。