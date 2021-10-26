Facebook 发布了 2021 财年第三季度未经审计财报。报告显示，Facebook 第三季度营收为 290.10 亿美元，同比增长 35%；净利润为 91.94 亿美元，同比增长 17%。

2021 年 9 月，Facebook 的平均每日活跃用户人数为 19.3 亿人，与去年同期相比增长 6%；截至 2021 年 9 月 30 日，Facebook 的月度活跃用户人数为 29.1 亿人，与去年同期相比增长 6%。

2021 年 9 月，Facebook 服务 “家族”（其中包括 Facebook、 Instagram、WhatsApp 和 Messenger 等服务）每日活跃用户人数的平均值为 28.1 亿人，与去年同期相比增长 11%；截至 2021 年 9 月 30 日，Facebook 服务 “家族” 的月度活跃用户人数为 35.8 亿人，与去年同期相比增长 12%。

Facebook 创始人兼首席执行官马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）表示：“我们在这个季度中取得了良好的进展，我们的社区还在继续增长。我对我们的路线图感到激动，尤其是围绕创作者、商业和帮助建设虚拟世界的路线图。 ”