近日，诺一迈尔（苏州）医学科技有限公司（以下简称 “诺一迈尔”）宣布完成亿元级 A++轮融资。本轮融资由西湖大学产业投资基金领投，老股东汇鼎投资、苏高新创投、翊翎资本、君茂资本、宝富投资等投资机构跟投，主要用于组织工程领域多个植入医疗器械产品管线的深入布局和国际化战略的实施。

诺一迈尔自 2017 年 3 月成立至今已经完成多轮融资，累计融资超过 5 亿元。其中，诺一迈尔的 A+轮 1.5 亿元融资也在今年完成，由鼎晖 VGC（鼎晖创新与成长基金）领投。

诺一迈尔由来自中国和德国的管理技术团队联合创办，是研发和生产 “实现人体组织修复和器官再造” 的植入医疗器械的创新型企业，已入围国家和省、市、区各级潜在独角兽和独角兽培育企业榜单。诺一迈尔以 “再生型植入医疗器械” 作为发展核心，践行 “多技术、多品种、多赛道” 的发展战略，布局了覆盖口腔、眼科、耳鼻咽喉、外科、医美、生殖医学、运动医学等临床科室的十多个产品管线。

诺一迈尔下设国内两大研发生产基地和德国弗莱堡海外实验室，在研产品涵盖了 3D 静电纺丝、常规静电纺丝、3D 生物打印、化学合成、物理合成等全球范围内组织工程领域多个主流技术路线，涉及了膜、骨、胶、剂、（微）球等多个产品形态，深入解决牙周软组织增量、软骨与骨组织再生、颅颌面修复等多个组织再生、创伤修复与功能重建方面的 “痛点”，是国内组织工程领域赛道齐全、技术先进的综合方案提供者之一。

进入 2021 年以来，诺一迈尔加快了多个产品管线产业化的步伐：苏州总部完成了第一个核心产品的全部临床试验病例入组，其他核心产品也在加快临床试验的进度；与中科院上海硅酸盐研究所成立合资公司，加快 3D 打印生物材料一系列产品的转化；山东公司完成了第一个洁净厂房单体建筑的封顶，多个核心产品已经完成中试。

对于本轮融资，诺一迈尔联合创始人、董事长兼总经理张文彩表示：非常感谢西湖大学产业投资基金和所有投资机构的认可和支持。诺一迈尔的创始科学家团队来自中国和德国，成立伊始就带有国际化的基因，一直持续关注和解决全球范围内组织工程领域的难点和难题。诺一迈尔的企业定位是 “小而精、硬科技、国际化”，相信新的资金的注入，一定会加快诺一迈尔的发展步伐，促进诺一迈尔成为一家在国际上有影响力的硬科技企业。

西湖大学（杭州）股权投资有限公司总经理张帆表示，诺一迈尔是组织工程与再生医学领域的领先企业，管理和技术团队具备良好的创新能力和产业化经验。西湖大学作为国内首家由社会力量举办、国家重点支持的新型研究性大学，致力于在基础科学研究、技术原始创新、科技成果转化等方面做出突出贡献。西湖大学产业投资基金一直关注科技创新和科研成果转化，相信诺一迈尔在植入医疗器械领域一定会深耕布局，为我国生命与健康产业创造更大的社会价值。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。