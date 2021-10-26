2021 年 10 月，印尼数字身份管理初创公司 Privy 宣布完成由 GGV 纪源资本领投的 B 轮融资，本轮总融资额为 1750 万美元。参与此轮融资的还有 Endeavor Catalyst、Buana Sejahtera 集团和老股东 MDI Ventures、Telkomsel Mitra Inovasi、Mandiri Capital 和 Gunung Sewu 集团等。

短短 5 年内，已有 1850 万名用户通过 Privy 实现免无纸化签约，不需要面签就能完成银行开户、股票交易开户、申请信用卡、购买保险、租车、申请发票融资、贷款、租赁合同以及工作合同等等手续。

在新冠疫情和数字化大规模增长的背景下，Privy 经历了指数级发展。自 2017 年以来，其企业客户增长了 17.5 倍，个人用户增长了 30 倍，所签署文档数量增长了 58 倍。据 Statista 发布的《2020-2026 全球数字解决方案市场规模》，全球数字身份解决方案市场规模预计将从 2020 年的 233 亿美元增长到 2026 年的 495 亿美元。越来越多的身份欺诈、数据泄露和新政府法规出台更推动了该市场的快速增长。2021 年，Privy 还获得了一项最高认可——被印度尼西亚通信与信息技术部授予印尼国家根认证资格，从而更加赢得了来自印度尼西亚各大公司的信任。

Privy 的企业用户通过向客户提供纯数字身份管理，在业务绩效上获得巨大提升。信用卡申请审批率提升 61.2%，贷款发放流程从 7 天缩减至不超过 4 小时，在线股票交易账户开户下降率从 60% 降至 5%。同样重要的是，通过免除纸张、印刷、文件运输和存储，Privy 仅在 5 年内就节省了 3000 万公斤碳排放，拯救了 4 万棵树，节约了 1000 万千瓦时的能源。

“Privy 在数字身份和访问管理领域拥有最强的创始人市场契合度，其核心创始团队在法律、监管科技、金融科技和网络安全领域拥有超过 30 年的综合经验。该团队对产品、隐私和安全的关注为公司未来的发展奠定了坚实基础，”GGV 纪源资本的管理合伙人李宏玮如是说。

“从我们过去 20 年在大型新兴市场投资的经验中，我们了解到，与团队奋战在一线的高度本地化基层创始人特别善于在互联网业务中开疆拓土。我们与 Privy 的合作伙伴关系是基于我们与当地创始人同舟共济的承诺，他们在解决我们这个时代所面临的根本挑战时表现出了真正的激情和勇气——普及数字服务就是我们这个时代所面临的挑战之一。例如，通过提供 eKYC、Privy 等科技服务可以简化大众的信贷申请流程与入职流程，并推动这些服务在其他消费互联网垂直领域的渗透，” 她继续说道。

拓展计划

Privy 计划利用这笔新融资来拓展其信息技术和安全基础设施，该基础设施目前托管着数千家企业的数字身份和数字签名文档，其中包括 Zurich、Manulife、ISS、WWF、Kelly Services 和 Phillip Morris 等跨国机构。Privy 预计，在短短两年内，其每日交易量将从每天 10 万笔大幅增加到每天 80 万笔。作为第一个也是唯一一个通过印尼中央银行监管沙盒的数字签名企业，Privy 的客户囊括了印度尼西亚最大的银行，包括印度尼西亚人民银行（BRI）、曼迪利银行（Mandiri）、CIMB Niaga 银行、印度尼西亚国家银行（BNI）、印度尼西亚金融银行（Danamon）、Nobu 银行和 Panin 银行。Privy 所处理的交易规模及其客户身份本身就说明 Privy 已经通过了最严格的服务质量、可靠性和安全性测试。

作为其全球拓展战略的一部分，Privy 还将企业名称从 PrivyID 改为 Privy。更改名称后，公司将隐私保护作为其核心业务，并设定发展路线，力争将业务规模进一步扩大。今年，Privy 还通过与 SaaS 高等教育提供商 Zettabyte 合作，将其数字签名业务扩展到欧盟各国。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。