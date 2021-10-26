10 月 26 日，基于疾病模型的癌症创新靶向药研发公司希格生科（深圳）有限公司（Signet Therapeutics，以下简称 “希格生科”）宣布完成近千万美元天使+轮融资，本轮投资由五源资本（原晨兴资本）领投，雅亿资本和蓝海资本跟投，老股东天图投资和云九资本等继续加注。

本轮融资将用于加速公司在研的两条创新靶向药研发管线向临床试验推进，同时推进疾病模型平台的扩展以及应用。结合今年三月份该公司宣布完成的约 6000 万元人民币的天使轮融资，希格生科在成立不到一年的时间已获超亿元人民币投资。

希格生科成立于 2020 年底，创始团队来自哈佛大学 Dana-Farber 癌症研究所，后者是一家集 “基础转化研究-临床试验-癌症治疗” 为一体的全球顶尖研究型医院，拥有约 1100 项在研临床试验。基于癌症病人的基因组学特征，希格生科团队建立起独有的疾病模型，并与 AI 制药公司晶泰科技开展深度战略合作，将两条靶向治疗的研发管线向临床阶段快速推进；同时拓展希格生科的疾病模型平台至更多新药发现的应用场景，在药效学评价及新靶点发现等领域，赋能更多创新药企。

希格生科创始人兼 CEO 张海生博士表示：“希格生科在较短时间内实现两轮融资与研发的快速进展，团队迅速发展壮大，这离不开投资人的信任与支持。我们希望拓展我们的技术平台与经验，让更多癌症领域的新发现快速转化为弥补治疗空白的靶向药物。公司在美国波士顿设立创新中心，专注癌症研究的源头创新与突破；其深圳总部作为新药研发中心，扎根行业，从未满足的临床需求出发，推动公司新药研发以及平台赋能。公司的目标在未来的三到五年时间努力从一个小而美的 Biotech 公司向 Biopharma 公司过渡。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。