今天，亚马逊广告在其第三届全球年度峰会 unBoxed 上发布了一系列全新的广告解决方案，帮助广告主实现业务增长并打造品牌。

亚马逊广告全球销售副总裁 Alan Moss 表示：“亚马逊广告致力于在品牌与消费者之间、商业目标与解决方案之间，以及消费者与他们喜爱的内容和服务之间建立连接。通过不断创新，这些连接将为消费者的日常生活创造便利，并与时俱进提升消费者的现实体验，为其日常生活增加价值。”

如今，与消费者建立真实的连接变得更加重要也更为复杂。消费者的期望不断提升、品牌和消费者间的关系不断演进。随着消费者注意力在流媒体与传统电视等不同媒体之间转移，媒体消费变得更加碎片化。与此同时，随着全渠道购物的兴起，消费者接触内容和品牌的场景也空前增多。

亚马逊广告拥抱变革并持续创新，不断推出以客户为中心的营销解决方案帮助品牌在其营销中实现多维触达、精准关联和成效可见。

多维触达 ：亚马逊广告不断为消费者重塑广告和购物体验，以带给他们更多的发现、便利与乐趣。同时与品牌一起打造差异化的互动式体验帮助品牌讲述自己的故事，并在亚马逊站内外与消费者逐步建立起牢固持久的关系。

：亚马逊广告不断为消费者重塑广告和购物体验，以带给他们更多的发现、便利与乐趣。同时与品牌一起打造差异化的互动式体验帮助品牌讲述自己的故事，并在亚马逊站内外与消费者逐步建立起牢固持久的关系。 关注 ：为消费者提供了个性化途径定制亚马逊购物体验，消费者在品牌旗舰店、帖子、亚马逊直播等购物体验中点击关注按钮以及时获取品牌相关最新信息。例如，可以在某品牌在 “亚马逊直播” 开播前收到手机推送提醒，最近消费者访问亚马逊主页时还可以看到其关注的品牌的促销信息。

Twitch直播中的展示型推广：展示型推广是一种自助式广告，只需几分钟便可创建完成，可以帮助品牌在亚马逊站内外更广泛地触达相关受众。在现有的 Twitch 浏览标签和目录页等投放位置基础上，亚马逊广告新增了 Twitch 直播中的展示型推广，帮助品牌触达 Twitch 平台上 3,000 万日活用户。

精准关联： 精准关联是达成营销效果的关键所在，然而，若想真正理解营销工作中相关性与成效之间的关系，就必须进行全局分析。亚马逊营销云（Amazon Marketing Cloud）是一项全面的媒介数据衡量与分析解决方案，基于亚马逊云计算为品牌提供安全可靠的分析环境，帮品牌做出更精准的营销决策，已在亚马逊 DSP 服务的所有地区开放给广告主。品牌可以利用亚马逊广告衡量指标如曝光和点击，及上传 品牌自有数据集 规划、衡量和优化广告活动，同时还可以使用新增的 指导性查询库 提供的模板化分析查询功能，根据自身需求进行定制查询并获取跨渠道洞察。

精准关联是达成营销效果的关键所在，然而，若想真正理解营销工作中相关性与成效之间的关系，就必须进行全局分析。亚马逊营销云（Amazon Marketing Cloud）是一项全面的媒介数据衡量与分析解决方案，基于亚马逊云计算为品牌提供安全可靠的分析环境，帮品牌做出更精准的营销决策，已在亚马逊 DSP 服务的所有地区开放给广告主。品牌可以利用亚马逊广告衡量指标如曝光和点击，及上传 规划、衡量和优化广告活动，同时还可以使用新增的 提供的模板化分析查询功能，根据自身需求进行定制查询并获取跨渠道洞察。 成效可见：触达正确的受众并不断提高受众参与度十分重要，但离不开有效衡量广告效果的工具和方法。为此，亚马逊广告全新推出了品牌指标和亚马逊品牌提升洞察两种广告效果衡量解决方案。

品牌指标是一项自助式效果衡量解决方案，基于消费者在亚马逊上实际的购物互动行为，帮助品牌量化并优化其在亚马逊站点的表现。品牌可以运用这套认知度和购买意向的指标来衡量长期品牌互动价值，评估业务增长的驱动因素。

亚马逊品牌提升洞察帮助亚马逊 DSP 广告主轻松开展消费者调查，能够规模化收集调查，并产出快速及时、值得信赖的可执行洞察，从而了解其品牌营销活动的影响力。根据自愿参与的亚马逊购物者调查样本，品牌可以通过认知度、偏好度、购买意向等量化评估营销活动的影响力。