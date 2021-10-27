根据 Canalys 发布的最新报告，因为一众厂商正处于低端机型供应滞后的困境中，印度智能手机 2021 年第三季度出货量为 4750 万部，同比下降 5%。

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因为一众厂商正处于低端机型供应滞后的困境中，印度智能手机 2021 年第三季度出货量为 4750 万部，同比下降 5%。由于去年的市场需求受到抑制，尤其是 2020 年第三季度，导致当年同比成绩差强人意。在新冠肺炎疫情期间，印度市场需求受到抑制，因此近期消费需求迅速升温，2021 年第三季度出货比 2021 年第二季度高 47%。小米保持领先势头，出货量达 1120 万部，占 24% 的市场份额。三星依然位列第二，出货量 910 万部，市场份额达 19%。vivo 紧随其后，出货量达 810 万部。realme 位列第四，出货量为 750 万部；而 OPPO 处于第五，出货量为 620 万部。

“疫苗上市对印度经济的影响是巨大的。” Canalys 分析师 Sanyam Chaurasia 称，“从 6 月底开始，印度市场需求激增，并将在节日期间保持势头。智能手机厂商抓住机会，在节日来临之前，将库存销往渠道。但低端机型供应吃紧意味着出货量受限，各品牌被迫开展促销活动，提升各自高端机型的吸引力。这一局势将持续到第四季度。高昂的零件和物流成本，加之集装箱短缺，将导致交货时间延长，零售价格水涨船高。智能手机品牌正在不遗余力地降低这些因素对印度客户的影响，并优先发展利润空间相对有余地、价格混乱更小的线上渠道。”

“印度的市场份额争夺战愈演愈烈。” Canalys 研究分析师 Jash Shah 称， “手机厂商目前使用了一系列策略，从扩大产品组合到提升渠道覆盖，来增加出货量和出货金额。以小米为例，小米利用 Mi 11 系列提高了其高端市场份额，尽管整体份额略有下降。苹果，作为小米高端市场的主要竞争对手，在 iPhone 13 于 9 月上市之前，使用促销方式来拉动 iPhone 12 的销量。而 realme 却采用了不同的策略，它寄希望于向性价比的 5G 集中发力，削弱高端厂商的力量。其 70% 的出货量源自线上渠道，realme 8 5G 出货量就达到约 100 万部。这种竞争态势近期降温无望，传音等一众竞争对手品牌也试图扩大规模，打破印度目前的竞争局面。”