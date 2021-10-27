近日，常州赛乐医疗技术有限公司完成 A+轮融资，由红杉中国领投，浩悦资本、常高新和嘉资本跟投，融资数额超亿元人民币。这是赛乐医疗继 7 月份 A 轮融资后紧接完成的新一轮融资。

赛乐医疗成立于 2016 年，是一家口腔医疗设备及耗材的专业制造商。赛乐医疗成立之初，通过口腔诊所 “开诊必备” 的根管治疗设备切入市场，利用海内外自媒体运营建立起高价值的私域流量池，精准定位牙医人群，运用消费品思维与互联网思维实现与传统医疗企业的差异化。在短短五年时间内迅速在全球 130 个国家和地区建立起优质销售渠道，近三年销售复合增长率达到了 190%，在 2020 年全球疫情影响下逆势生长，销售额成功跨过亿元门槛。在完成根管治疗的小闭环后，赛乐医疗逐步拓展业务边界，相继推出了影像类设备及口腔耗材，在市场上取得积极反响。

本轮募集资金将进一步助力赛乐医疗在口腔基础设备领域的深耕，同时也将加速围绕口腔数字化及高值耗材的布局。

赛乐医疗创始人陶欢先生表示：“近些年，中国口腔企业在全球的地位迅速提升，产品品质、服务水平、品牌形象已逐渐获得市场的认可，赛乐医疗有幸在这个浪潮中成为了一家具备全球化视野的口腔公司。公司在过去几年里，借助自身的技术优势与营销优势，在全球范围内迅速建立起了销售网络。希望未来再借助资本的优势，在口腔赛道整合更多的资源、拓展更多的领域，打造成为全球性的口腔解决方案公司。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。