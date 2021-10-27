国内自动驾驶公司领骏科技宣布，其已于今年 9 月完成数千万元 Pre-A 轮次融资，本轮融资由地平线战略投资，臻忻资本、经济学家邓海清以及领骏科技核心团队参与投资，这是领骏科技半年内完成的第二轮融资，4 月 7 日刚刚获得赣州金融控股集团和赣州经开区工发集团投资的战略轮次融资。

领骏科技 CEO 杨文利博士表示，资金主要用于加速城市服务的自动驾驶巴士和自动驾驶支线物流的商业化进程及技术团队的规模化扩充。

北京领骏科技有限公司由杨文利博士于 2016 年创立，核心团队由来自百度深度学习研究院和百度自动驾驶事业部的核心技术带头人、海归博士、人工智能和自动化领域的专家组成，不但拥有雄厚的跨学科理论基础，同时具备丰富的工程实践经验。该公司致力于高等级、全场景、可量产的自动驾驶大脑的研发和产品设计，特别是在乘用车/商用车等公开道路场景的智能决策、轨迹规划控制、传感器融合、场景仿真上，团队具有领先的设计理念和研发成果，具备了从理论设计到工程实现，从测试到产品的全流程研发能力。

据悉，领骏科技目前已经获得赣州市政府/开发区颁发自动驾驶汽车城市运营许可，并在赣州设立了项目公司，之后的商业化重心会放在自动驾驶巴士、自动驾驶物流车等场景。先期在 “赣州经济技术开发区” 指定开放道路实现点对点中高速自动驾驶接驳的运营测试，如高铁站—黄金机场—汽车科技城、黄金机场—开发区管委会、VIP 接送及参观服务等。

地平线创始人余凯博士也谈到投资领骏科技的初衷，提到 “领骏科技在自动驾驶决策规划和仿真技术上有着深厚的积累，具有行业领先水平。领骏与地平线在技术和业务上，长期以来都有着广泛且深入的合作。在长期合作过程中，领骏团队的技术能力得到了我们技术团队的充分认可。文利是我当年从美国引进的自动驾驶核心人才，我非常欣赏他对技术的领悟力和对技术创新的执着追求。未来我们将在自动驾驶量产项目上更加紧密合作，打造更具竞争力的自动驾驶产品。这些是本轮地平线战略投资领骏科技的主要因素。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。