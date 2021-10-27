“还有人要一起吗？” “亲爱的，你在吗？” “我们听不到你，你能听到我们的声音吗？” “你们还在吗？” 把当代的 “网络会议” 比作 “巫术仪式”，某种程度上算起来是真不夸张，不信瞧瞧会议桌边悄悄划水的 “打工仔”，思绪早不知神游何方。

网络技术的迅猛发展、智能终端的快速普及，使得在数十年前，动辄近万元的视频会议系统不再是陈列于会议室内的奢侈品。面对当今海量的信息、多元的需求，视频会议在召开方式和使用的诉求上也变得愈发难以满足。

近期，深圳的 “看到科技” 推出了一款全新的 180°超广角智能视频会议机：Kandao Meeting S 180°。动点科技也将从 “视频会议” 在职场中所面的现实困境，分别从硬件性能和软件使用两个维度展开本期的评测体验。

到底能有多 “硬”

智能视频会议机 Meeting S 180°的外观由两部分构成：顶部是白色的球状摄像头，下部则是通体采用网孔设计的圆柱体机身。顶端的球状的摄像头，配备了 195 度的超广角，能够实现 180 度视野的全空间覆盖。并配备了一个可以翻起的硅胶材质的保护套，既保护镜头、同时也保护隐私。圆柱体机身使用了白色磨砂材质的涂料喷涂，有着防滑防汗的效果。机身内部还配备了 “高保真扬声器” 和 “全定向麦克风”。

“视、听、说” 是中小型视频会议最为核心的三要素。由此来考察 Meeting S 180°的硬件配置，可以说硬件性能与外观设计之间取得了一种不错的平衡。Meeting S 180°提供两种使用方式：可以连接电视作为独立主机使用；也可以将其连接电脑端、作为外置摄影头使用。为了兼容不同的使用模式，在外置接口和按键的配备上也给呈现出较多的细节考量。

圆柱形机身顶部区域配备了：开关键、音量加减键、组合切换视图模式键、静音键。底部区域分别为：USB-A 接口、USB-C 接口（两个）、HDMI 接口、以太网接口、Micro SD 卡槽。底部接口的上端区域还配备了环状的提示灯带，通过红、蓝、绿三色来显示机器运行的状态。同时在机身底部配备了 1/4 螺栓口，便于搭配脚架使用，在不同场景内获得更为灵活的拍摄视角。

在实际体验的过程中，动点科技率先将 Meeting S 180°作为主机，通过 HDMI 接口与 Letv S50 Air 电视进行了配对使用。在面积近 30 平的中型会议室内，扬声器声效表现较为均衡，能够全面覆盖到整个测量区域。同时官方数据资料显示，Meeting S 180°配备了 8 个麦克风阵列，并通过 “算法” 进行 “降噪” 和 “回声消除”。因此实测过程中，也通过现场播放音乐背景声来模拟噪声环境，但实际的降噪表现还是受到了 “发言者” 与 “视频会议机” 间实际距离的影响，距离较远、且噪音声源较大会对降噪产生一定的影响。但 Meeting S 180°应对中小型会议过程中的拾音和扩声需要，完全可以胜任。

Meeting S 180°还配备了一个黑色的收纳袋、电源适配器、USB-A 转 C 的数据线两根（1.5 米一根、2 米一根），以及一个遥控器。虽然黑色的遥控器在握持的手感和外观设计上显得较为普通，却可以在视频会议过程中，通过遥控快速在 “超广角模式”、“单人模式”、“双人模式” 及 “多人模式” 不同视图之间切换。其中不同视图模式均可以对于发言者实现 “动态追踪” 功能，更是基于本次 Meeting S 180°最为核心的软件层面的技术：全新升级的 Meeting AI 3.0 智能追踪算法。

其实还能更 “软”

因为疫情的催化，视频会议领域可谓风头正劲。但是对于硬件厂商而言，“修炼内功” 与 “追逐风口” 间的选择更体现着企业长远的价值判断。好在 Meeting S 180°能够背倚着一家以全景技术起家的科技企业，其中的优势也同样体现在了硬件性能与软件技术的结合。

“看到科技” 在 2019 年推出的 360°全景视频会议一体机上就已经搭载了 “动态追踪” 技术。对于本次新升级 Meeting AI 3.0 智能追踪算法，面对被摄主体的肢体幅度较小的移动，均可以实现较为稳定的追踪。除了 “视觉层面” 的追踪，“语音技术” 的加入也保障了对于发言者追踪效果的精准度。在不同视图模式状态中，会议机顶部的摄像头会自动捕捉发言人，并通过 “智能缩放” 将不同远近的人像缩放到合适的比例。

不同于此前 “看到科技” 推出的全景款的视频会议机，Meeting S 180°受制于拍摄角度，与会人员往往需要尽可能都列席于大屏幕的正前方（镜头正前端）。所以坐在靠近画面边缘的人物，在发言过程中还是会出现镜头无法捕捉识别的情况。因此在使用 Meeting S 180°时，机器的摆放位置还是需要注意，要尽可能框选住所有与会成员，同时在构图视角中，预留一定的边缘位置。在 “超广角模式” 下，由于画面裁接，产生的畸变效果还是较为明显，但是相较于传统的网络摄像头只能局限在 60-70 度的视角范围，“超广角模式” 下视觉的畸变效应也属于能够接受的范围。

此外，Meeting S 180°作为主机使用的连接模式，在与不同品牌和型号的电视连接时，相关视频会议软件的安装适配，还有值得进一步优化之处。同样以 Letv S50 Air 电视配对为例，通过 HDMI 与电视进行连接后，需将电视的信号源切换为 HDMI 输入，再根据提示连接 Wi-Fi 网络。完成新版本检测升级后，相关视频会议软件下载及安装的过程还是出现了几次失败的情况。考虑到受网络稳定性影响比较大，建议有条件的用户还是通过 Internet 网口接入有线网络，以保障会议的稳定进行。同时附带的遥控器，是通过 “陀螺仪” 技术来实现鼠标功能的操作。但在体验的舒适性上，也是此类设备可能存在的一个通病。为此 Meeting S 180°在机身底部端口还专门预留了 USB-A 接口，便于鼠标、键盘的外设接入。

官方资料显示，Meeting S 180°兼容腾讯会议、钉钉、思科、Teams、Zoom、Skype 等诸多的视频会议软件。在本次评测体验中，动点科技主要使用了 “腾讯会议” 与 “钉钉会议” 两款较为常见的视频会议软件。在短期的使用过程中，整体的体验并没有存在较为明显的交互缺陷。由于 Meeting S 180°内置的是安卓系统，所支持的会议软件是移动客户端的 APP。登录个人账户过程中，在需要输入字符信息等操作时，还是建议外接鼠标键盘，陀螺仪功能的遥控器在这个环节使用上还是稍显吃力。同时，在与电脑端连接配对的使用模式下，Meeting S 180°是作为外接的摄像头的硬件设备接入电脑端的操作平台，整体安装及使用的流畅性明显优于与电视端的配对过程。需要指出的是，Kandao Meeting S 对 Windows 和 Mac 平台的兼容性和使用方法均是一样的。但接入 Mac 平台需使用 Type-C 接口，并使用 Type-C to Type-C 数据线（Kandao Meeting S 出厂配的连接电脑的线是 USB to type C，所以在接入 Mac 平台需区分使用）。

对于当下很多基于第三方软件进行配套开发的智能硬件来说，系统的兼容性也始终是不可回避的话题。尤其是对于像 “网络会议” 这样有着极强公共属性的使用场景，与会成员也往往是不固定的，搭载使用的硬件设备和软件工具也可能千差万别，所以对于像 Meeting S 180°这样的智能视频会议机来说，如何进一步提升软硬件的结合，尤其是优化软件层面的细节，同样是直接影响到消费者的使用体验。

最后总结一下 “看到科技” 的这款智能视频会议机 Meeting S 180°。官方对其外形的总结为 “酷似一个带着白色帽子的 ‘小小宇航员’”，小巧的外观和风格设计足够讨巧。通过 HDMI 连接电视的 “主机模式” 和连接电脑的摄像头模式，给了消费者、尤其是企业级用户更多使用方式上的选择。虽然已经能够兼容市面上主流的视频会议软件，但由于不同软件自身相对封闭的生态，在软硬件间的协同、尤其是细节使用之处的优化仍有待加强。

有了 Meeting S 180°智能视频会议机势必能摆脱 “巫术仪式” 般陈旧的视频会议体验，但想真正提高视频会议的效率，最终还是要从会议的内容抓起。