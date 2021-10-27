10 月 26 日，中兴通讯与上汽集团旗下 “零束软件分公司、联创汽车电子有限公司” 在上海分别签署战略合作备忘录，共同瞄准汽车行业 “电动智能网联” 全新发展趋势，并成立联合创新中心。

这是暨今年 8 月中兴通讯与上汽集团在深圳签署战略合作框架协议后的进一步落地。创新中心的创立，标志双方将深度共享优势资源、开展跨界合作，在智能汽车操作系统、车规级大算力芯片、5G-V2X 车联通讯等技术领域加快推动自主创新，为用户打造拥有海量应用软件、千人千面体验、贴心入微服务的 “软件汽车”。

按照创新中心规划，中兴通讯与上汽集团将合力推动汽车操作系统的自主核心能力建设，积极探索在车载操作系统中的微内核 RTOS、Hypervisor 以及 Safety Linux 产品领域的研发合作，并共同打造面向国产 MCU 芯片的嵌入式操作系统。双方将基于车规级芯片核心技术开展深入合作，共同定义开发高算力 AI 芯片及基础软件开发工具链。双方还将在 4G/5G-V2X 模组、T-Box 整机产品领域研讨合作，探索建立稳定可靠的模组和整机国产供应链，共同打造 4G/5G 和 C-V2X 应用场景下高性能、国产化的创新量产解决方案。