近日，销售流程与客户服务 SaaS 服务商 “语忆科技” 宣布完成近亿元 A+轮融资，由云启资本领投，老股东经纬创投超额加码。本轮融资将用于进一步打磨核心产品，完善各大功能模块，快速布局和拓宽多行业市场以及优化团队建设等方面。

杭州语忆科技有限公司（简称 “语忆科技”）成立于 2016 年，是一家基于人工智能技术在销售与客户服务领域提供全流程、数据整合解决方案的专业供应商。

语忆科技立足于自主研发的深度学习算法与高度工程化的自然语言处理技术，以销售流程优化和定制分析作为工具，助力企业快速提升管理效率、建立更完善的销售与服务机制。

语忆科技目前已经在电商、地产、汽车、通信等数十个细分行业收获了大量成功案例，平台已累计完成近百亿次对话数据处理，为超过 500 家企业提供服务支持。

语忆科技自主研发的 “Usight 销售服务数字化管理平台” 帮助企业在销售与客户服务各个节点的 SOP 得到沉淀和积累，实现全量、实时化监控，以智能化手段帮助企业提高团队管理效率、降低成本，提升终端客户体验与转化率。

语忆科技创始人&CEO 程凯表示，“在精细化管理的大趋势下，国内各个行业的销售与客户服务都在经历着数字化与智能化的加速重构过程。在这个重构过程中，如何将销售与客户服务的全流程环节进行精准定位和方法论沉淀，是企业面临的首要任务。帮助企业拆解销售与客户服务的各个点位，形成管理闭环，为企业提供完整和快速适用的解决方案，正是语忆科技产品的核心目标。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。