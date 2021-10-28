2021 年 10 月 27 日，以 “影接不暇” 为主题的 IMAX Enhanced 上线爱奇艺项目分享会暨新片体验会在北京举行。这场 “视听盛宴” 由 IMAX 中国（港交所：1970）、音频科技行业领导者 Xperi（纳斯达克：XPER）旗下全资子公司 DTS® 携手爱奇艺（纳斯达克：IQ）联合举办，海信、小米等合作伙伴代表共同参与。Xperi 大中华区总经理郎正武与 IMAX 中国首席营销官周美惠女士现场携手宣布 IMAX Enhanced 片库重磅扩容，爱奇艺副总裁余珂也明确表示包括《1921》、《峰爆》、《长津湖》等在内的数部新片即将登陆爱奇艺奇异果 TV。

以用户需求为着力点，持续深耕高品质家庭娱乐体验

流媒体和影音终端设备是互联网时代下重要的客厅娱乐中心。今年 1 月，IMAX Enhanced 正式上线爱奇艺奇异果 TV，用户可以在海信、小米等品牌的多款认证电视产品上观看 IMAX Enhanced 版本的电影。据介绍，IMAX Enhanced 是由 IMAX 与 DTS（Xperi 子公司）于 2018 年底正式推出的家庭娱乐授权与认证项目，是目前在影院外体验 IMAX 标志性的惊艳画质、出色音质及超大画幅的唯一途径。该项目是一个由内容、分发渠道到硬件终端所构成的完整生态系统，项目推出近三年以来，其生态版图快速扩大，规划的生态链条已经搭建完毕。

与爱奇艺的合作，是 IMAX Enhanced 在中国市场快速发展的又一里程碑，自此该项目已登陆国内两大头部流媒体平台。首批上线爱奇艺奇异果 TV 的影片有《但丁密码》、《超凡蜘蛛侠 2》、《生化危机：终章》、《蜘蛛侠：英雄归来》等一批精彩国外大片。从用户的观影反馈来看，IMAX Enhanced 版本电影在画质和音质的呈现等方面口碑持续增长，已经积累了众多拥趸者。

为了满足用户对优质内容不断攀升的需求，IMAX Enhanced 在积极推进更多经典电影重制为 IMAX Enhanced 版本的同时，也正努力引入更多新片上线流媒体平台。正如活动中所提到的《1921》、《峰爆》、《长津湖》等最新国产巨制影片也将于近日上线流媒体平台。“为用户带来更好的沉浸式家庭影音娱乐体验——这是 IMAX Enhanced 始终不变的追求。为此，我们与流媒体平台、片方和设备厂商等不断加强合作，聚焦价值提升，此次片库扩容就是其中重要的一步。” 郎正武介绍道。

IMAX 中国首席营销官周美惠表示：“IMAX Enhanced 与爱奇艺的合作是这个项目在中国市场踏出的重要一步。我们非常高兴携手 Xperi 将更多 IMAX Enhanced 内容带给爱奇艺的用户们，进而将具有差异化的视觉和声音体验带给越来越多的中国消费者。随着越来越多中外大片采用 IMAX 特制拍摄，未来将有更多具有强烈 IMAX DNA 的内容和广大消费者见面。”

“爱奇艺与 IMAX Enhanced 的合作推动了客厅观影沉浸式体验的演变趋势，是爱奇艺奇异果 TV 为大屏用户提供极致娱乐体验所进行的重要尝试，在整个行业具备代表性意义。在未来，爱奇艺奇异果 TV 也将与所有合作伙伴一起，持续推进 OTT 家庭影音娱乐认证与发展，为用户带来更多支持 IMAX Enhanced 格式的影片内容。” 谈及与 IMAX Enhanced 的合作，爱奇艺副总裁余珂如是说。

多方携手 助力影院级视听感受延续至家

顺应 5G 技术的发展，用户对于家庭影音娱乐卓越体验的追求已然成为行业发展的助推器，而如何从技术、硬件、平台及内容等各方面满足用户的体验升级需求是行业内各领域共同面临的机遇与挑战。在以 “5G 赋能下的家庭影音娱乐体验如何升级” 为主题的互动分享环节，爱奇艺、IMAX 、DTS 和圆桌嘉宾一起，从用户在家庭场景中的真实观影感受及需求出发，共同探讨家庭影音娱乐产业的发展趋势，分享其所代表的领域在家庭影音娱乐体验方面的敏锐洞察与鲜明观点，参与嘉宾对 IMAX Enhanced 基于用户体验需求、打通行业壁垒所构建的优势生态体系给予了高度认可。

此外，聚好看科技公司副总朱书琴也在其为活动准备的视频演讲中表示：“5G 时代的客厅 ‘刚需’ 就是更好的影音画质体验、更丰富优质的影音内容。即使是刚刚迈入社会，囊中羞涩的年轻人，也应该告别渣画质，我们很高兴和 IMAX Enhanced 项目一起给消费者的客厅时间带去更好的影音体验。”

在活动现场的 IMAX Enhanced 沉浸式家庭影音体验区，两个风格不同的体验间以 IMAX Enhanced 认证设备与专享内容为载体，让与会者切身获得极具 IMAX 特色的视听体验。其中，还原家庭影院环境的沉浸式影音体验间使用海信电视 85U7G-PRO 进行画面的展示，并由 Trinnov（创诺）Altitude32 功放构建出 7.4.4 沉浸式影音体验，与会者可以现场体验最新上线的 IMAX Enhanced 版本《白蛇 2：青蛇劫起》及《紧急救援》、《拆弹专家 2》等，亲身体验到家庭场景沉浸式观影体验的震撼，可谓一试难忘。

在以电影元素为主题精心搭建的 “影迷的客厅” 体验间，与会者不仅可以欣赏多部 IMAX Enhanced 片源的典藏海报，同时还可以通过小米电视 6 至尊版及小米 Soundbar，观看多部 IMAX Enhanced 片源片段，感受客厅观影的视听升级。

随着我国网络状况的不断提升及技术的不断发展，用户与视频之间的交互式体验变得更加沉浸，如何搭配高品质内容、分发平台以及播放设备，对产业协同发展提出了更高的要求。IMAX Enhanced 家庭娱乐授权及认证项目，连接行业上下游各方面合作伙伴，打通行业壁垒，真正意义上打造了完善的高品质家庭影音娱乐生态体系，帮助用户更轻松地选择家庭影音产品及内容，让 “把 IMAX 影院级别的视听感受延续至家庭场景” 这一畅想在越来越多用户的家中变为现实。