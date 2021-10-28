专注户外三防功能的品牌 AGM 手机发布了全新的 G 系列旗舰机型，AGM G1 和 AGM G1 Pro，将与原有的 X 系列机型一起走双旗舰产品策略。

与 X 系列不同的是，G 系列更加的极端、硬核，功能更偏户外实用性。本次新品发布会上，AGM G1 和 G1 Pro 展示了与大众手机截然不同的产品功能：-30 摄氏度正常使用的超低温技术、热成像技术、夜视功能、激光测距功能、一体化机身。

一体化的机身

AGM G1 的机身同时达到了 IP68、IP69K、美标 810H 的防护标准，三项防护标准分别对应——1.5 米水深浸泡 1 小时、抗 100BAR（1BAR 等于 1 斤）的 80 摄氏度热水冲刷、1.5 米 6 面防摔的防护能力。值得一体的是 AGM G1 的美标 810H 比 AGM X5 的美标 810G 是更严格的一项认证，也就是说，AGM G1 的机身保护要好过 AGM X5。之所以能达到这个标准，离不开 AGM G1 最后一次全新设计的一体化机身结构。

官方介绍。AGM G1 只有屏幕和后盖是分离的，整部手机就像一个密室，只留几个通风口。这么设计的好处在于，能给手机的内部元器件提供更安全的保护。不同于大众手机屏幕、边框、后盖三部分的设计，一体化的机身在防水、防摔更具有优势。

6200mAh 超低温电池 -30 摄氏度可用一天

除了传统的防水、防摔、防尘，AGM G1 的防冻能力也得到了提升。搭载 6200mAh 超低温电池，能在-30 摄氏度的环境使用一天，在-40 摄氏度的环境也能间接实用。普通手机在-10 摄氏度的时候，手机电量就会持续掉电，这并不是耗电增加了，而是因为在低温环境，锂离子失去了活性，从而不能像常温环境那样活动，所以导致手机在低温环境大概率关机的现象。

AGM G1 的北极芯电池采用超低温保护技术，能让锂电池抵抗低温，从而能在超低温的环境，s 手机也能保持正常工作，并使用一天。而北极芯电池不仅能在超低温使用，同时能耐 60 度的高温。这对于很多处于低温严寒环境的人群来说，不论是生活还是工作都是非常有帮助的，不但能正常进行工作，还能在寒冷的环境中娱乐，或者去严寒的地区，也不担心影响旅途。

热成像技术 发现异常发热的设备，避免危险

热成像不是个新技术，在工业范围应用非常广泛。AGM G1 pro 的热成像技术原理也和其他热成像设备一样，都是感应物体表面的热辐射，也就是温度，从而形成热成像图像。不过 AGM G1 Pro 把这项技术，做成了一个户外使用影像系统，不仅可以拍照，还可以拍视频，还能实现立刻输出热成像图像数据。

对用户来说，热成像技术可以用来发现夜间的小动物，也可以用来提前发现异常发热的供电设备，避免危险。如果家里养了宠物，平时找不到它了，还可以用热成像技术辅助寻找。

但更多的还是应用在查找异常发热的设备，避免我们直接用手去碰，减少危险的发生。

夜视功能 无光源也能看清环境

不同于相机中的夜景功能，夜视功能在完全没有光源的环境，也能拍出清晰的照片，不过是黑白的。但如果只是用来拍照，夜视功能肯定没有现在的手机夜景好用，因为现在的城市环境，很少有完全没有光源的时候，即使深夜，也会有夜灯之类的光源。如果是农村倒还会有没有光源的地方。

它还有个很实用的作用是，可以用来发现隐藏的摄像头，比如现在宾馆酒店的隐藏摄像头。当然，如果在户外探险，还可以当作我们的另一只眼睛来使用，用来看清脚下和远处的道路，提前预知危险。

激光测距功能 一个人就能测量房屋面积

以往我们测量房屋面积，或者是一些比较高的建筑时，一般都用卷尺，然后两个人测量，一人扶着卷尺的一端，另一个人拉卷尺。但有了激光测距功能后，一个人就能测量，只需要轻轻按一下按钮。AGM G1 的激光测距是 20m 范围内的测量距离，测量的数据包括长度、面积、提及，还是比较准确的。日常用来购买家具，测量空间位置，测量装修房间的大概面积等，都还是很方便的。不过也仅限于此，如果是要精准施工，还是要用更加精准的工具才行。手机的激光测距结果仅供参考。

配置：骁龙 8 核处理器 8+256GB

AGM G1 在性能方面，也没拉下。这次采用的是骁龙 480 处理器，安兔兔跑分可以跑到 34 万，8+256G 的内存，运行流畅，玩游戏、多开软件问题都不大。

AGM G1 的跑分比搭载了骁龙 845 处理器的 AGM X3 还要强，845 的跑分勉强能到 29 万分，骁龙 480 采用 8nm 工艺制程，三星代工，CPU 为八个 Kryo 460 核心，由两个 2.0GHz 的 A76+六个 1.8GHz 的 A55 组成，GPU 集成了 Adreno 619，此前骁龙 750G 已经用上，性能提升同样超过 100%，而且支持 GPU 驱动更新。AI 方面，骁龙 480 包含 Hexagon 686 处理器，AI 性能提升高达 70%。

作为一款三防手机，AGM G1 的屏幕尺寸，还有显示细腻程度，其实都和大众手机不相上下。就是还在用水滴屏的设计，可能看起来比较不主流了。但对于需要防水防摔的手机来说，水滴屏反而要比其他类型的屏幕要更加实用，更耐用。

拍照：4800 万主摄+2000 万前置摄像+200 万微距镜头

虽然加入了热成像、夜视这两个非主流的影像功能，AGM G1 的日常拍摄功能也没有拉下。搭载 4800 万主摄、200 万微距、以及一颗 2000 万前置摄像头，出片效果还是很不错的。

总结 为极端环境、极端需求的用户所设计的产品

可以说，AGM G1 的这些功能，在一般的大众手机时不太可能见到的，因为不属于大众需求。不过 AGM G1 也并非定位大众手机，而是为极端环境、极端需求的用户所设计的。这些功能都偏工业用途，AGM G1 更像是一款准工业智能旗舰手机。AGM G1 的售价是 3699 元，AGM G1 Pro 售价 4999 元，现已经开启预约，10 月 31 日 20：00 开售。