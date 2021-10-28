IoT 行业独角兽 Aqara 绿米宣布完成新一轮 10 亿元融资，这也是今年 IoT 领域最大的一笔融资之一。本轮融资的投资方为深创投、愉悦资本、中国电信、景林资产、众源资本和联通中金，云沐资本继续担任本轮的独家财务顾问。Aqara 表示本轮融资将聚焦于产品研发与创新，全球商业渠道的建设及落地，品牌的建设以及加大人才的引入。

Aqara 目前有 1000 多人的团队，拥有领先的研发能力，团队包括人工智能、大数据、App 研发、云平台研发等，研发人员占比超 50%，公司创始人游延筠是世界自动化和控制技术领域的科学家，公司的各项重要专利的提出都有他的参与，共参与提出了 224 项专利。

Aqara 是中国最早具备规模化提供全屋智能一站式无线解决方案能力的公司之一，也是中国少数拥有 2B 物联网软硬件一体化解决方案和 2C 全屋智能定制解决方案服务能力的企业，产品及服务已广泛应用于家居、公寓、酒店、地产、办公、养老等行业。截至目前拥有超过 30 个品类、超 500 自研 SKU，在业界自研产品数量全国领先，并手握 800 多项专利申请。同时，产品已经接入小米米家、苹果 Apple HomeKit、Google Assistant、Amazon Alexa 等多个平台，与全球众多智能产品互联互通。开始探索线下全屋智能定制服务以来，在全国已有 600 多家 Aqara Home 智能家居体验馆，覆盖 490+ 城市及地区，线下服务团队人数超过 10000。

Aqara 拥有强大的技术基因，致力为用户打造设计最优美、体验最流畅、系统最稳定的全屋智能产品，产品覆盖温度、湿度、大气压、人体、门窗、水浸、烟雾、天然气、TVOC、光照度、心率、呼吸率、体动数、动静、倾斜、声音等各类传感器，以及智能开关、插座、窗帘电机、空调控制器、调光器、门锁等各类智能控制器。拥有 200 多款设备接入 Apple HomeKit，20 多款产品入驻 Apple Store 商店，是目前国内接入 HomeKit 产品矩阵中，数量最多，体验场景最完整的品牌。

Aqara 于 2017 年首个提出全屋智能行业 4S 服务模式（Solution 方案展示、Sales 产品销售、Service 用户服务、Survey 交流反馈），并首个落地全屋智能一站式定制服务，完整交付软硬一体的家庭解决方案，涵盖到店体验、方案定制、签订合同、安装调试、客户验收、服务售后在内的一站式服务。

Aqara 绿米创始人游延筠表示：“未来，Aqara 将继续引领物联技术发展，为更多用户交付世界一流的解决方案，让更多人可以感受到懂你的智能家居。同时依托 Aqara 先进的技术和产品，赋能更多的行业，推动碳中和目标的实现。数据显示人类生产的所有能源里，40% 是被楼宇消耗掉的，而楼宇的自动化可实现节省 20% 至 40% 的能源，这对国家绿色环保、节能减排、碳中和等目标都起到积极促进作用。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。