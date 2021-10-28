近日，一体化智能零售服务商慧策（原旺店通）宣布完成 3.12 亿美元 D 轮融资。本轮融资由软银愿景基金 2 期领投，CPE 源峰跟投，老股东高瓴创投、GIC、君联资本持续加码，多维资本担任本轮融资独家财务顾问。短短两年间，慧策已累计完成四轮逾 4.52 亿美元的融资。

慧策成立于 2012 年，其服务了中粮、强生、蒙牛、周黑鸭等世界 500 强、上市企业、品牌客户，大客户占比 76%。今年，慧策与华熙生物、中顺洁柔、瑞幸咖啡、新大洲、均瑶、陶陶居等客户达成合作，新签头部客户同比增长 104.1%。

本次融资后，慧策将持续聚焦 “零售智能化”——加强国内电商的网络协同效应，加码数据智能，强化跨境业务的全流程一体化：

根据大中小微不同体量的零售企业经营场景，在外部供应链协同等方面，包括从供货商到采购商、从供销商到分销商的业务流程上实现在线化、数字化、智能化；尤其针对长尾市场的数字化，将持续迭代按需付费的轻量级产品发得快，降低客户的使用门槛；搭建企业经营大数据管理中台慧经盈，以数据智能赋能决策，从决策到作业效率，整体提升零售企业的经营管理能力；

在品牌出海方面，慧策以跨境电商业务为切入点，结合旺店通 ERP 跨境版、铺得快等包含后端履约链路和前端店铺采刊的跨境电商全流程一体化管理产品，打开跨境电商服务的广度和深度，并基于跨境电商经营特点，持续推出新的解决方案。

软银集团董事总经理，软银愿景基金管理合伙人 Kentaro Matsui 认为：“SaaS 行业已进入爆发期，日益增长的企业数字化需求带来新零售的线上线下一体化发展。慧策自成立以来便通过创新性的 SaaS 和 PaaS 产品体系确立了行业领先地位，我们很高兴与肖总以及慧策团队合作，共同支持大中小微全规模全类目电商企业的成长。”

慧策创始人兼 CEO 肖彬表示：“SaaS 服务处于高速的增长阶段，尤其 ‘十四五’ 规划对数字化的战略重视，为零售服务提供了丰沃的生长土壤，而国际贸易的繁荣，使跨境电商服务体系不断涌现新机遇。未来 10 年将是黄金 10 年，慧策通过长周期、大规模的投入，不断吸纳优秀人才，充实技术和服务团队，持续技术创新、产品创新、服务创新，实现大数据、云计算、AI 等技术的创新应用。”

CPE 源峰董事总经理张迎昊表示：“自 2015 年起，大部分美股 SaaS 公司获得了业绩和市值的高增幅，Shopify 作为电商行业的核心业务系统，业绩持续保持高增长，也带来了股价 46 倍的增幅，慧策抓住了中国零售线上化和电商智能化运营的机会，打造了优异的 SaaS 产品体系，头部优势和长尾市场布局齐头并进，高增长、高留存，团队产品、技术实力和商业化能力皆为行业领先，我们看好慧策成为全球一流的云服务提供商。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。