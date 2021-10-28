近日，北京瞰瞰智能科技有限公司（以下简称 “瞰瞰智能科技”）宣布完成近亿元人民币 A 轮融资，由芯动能领投，淳中科技、盛约电子跟投。本轮融资后，瞰瞰智能科技将进一步加大核心光学影像技术和产品的研发投入，加速全栈光学影像解决方案和产品在智能汽车、IoT 等领域落地。

瞰瞰智能科技致力于提供端到端的全栈式光学影像解决方案和产品，其核心团队成员均来自于汽车、智能手机、IoT 等领域的企业资深专家，平均拥有 10 年以上光学影像相关行业经验，公司具备打造光学影像全产业的优势资源。

瞰瞰智能科技自成立以来保持业务持续高速增长，基于光学影像核心技术，构建全栈式光学影像解决方案和产品，全面赋能光学影像行业。该公司目前已与汽车、智能手机、IoT 等领域的多个领军企业达成深度合作。未来，瞰瞰智能科技将持续深耕光学影像核心技术，并协同上下游产业链资源共同构建光学影像闭环生态，为光学影像行业发展做出贡献。

谈及影像行业现状和前景，瞰瞰智能科技董事长倪绪能表示：“视觉感知技术作为产业智能化、人工智能发展的重要基础，在 5G、AI 应用领域日益广泛的趋势下对影像行业催生了巨大需求。除了追求极致影像的智能手机行业外，物联网、汽车、工业、医疗等行业对影像的需求在持续快速增长，影像行业迎来全面爆发，这也是瞰瞰智能科技发展的重要立足点。”

对于公司的发展定位，瞰瞰智能科技 CEO 徐庆谈到：“在影像行业即将迎来全面爆发的背景下，瞰瞰智能科技依托深厚的光学影像技术和人才积累，以及丰富的产业链资源和产业化经验，将持续加大核心技术和产品投入，为影像行业客户提供端到端的全栈式解决方案和产品，切实有效地满足影像行业客户的应用需求，力争成为影像行业的领导者，并逐渐将光学影像核心技术和产品赋能给更多对光学影像技术有强需求的行业客户。”

芯动能投资董事长王家恒先生表示：“随着汽车智能化程度快速提升及智能驾驶功能的逐步普及，智能座舱和智能驾驶对车载摄像头以及视觉算法需求爆发增长。瞰瞰智能科技作为一家专注于视觉影像行业的领军企业，具备国内一流的从核心软件算法到硬件产品整体设计能力。在软件定义汽车的大背景下，公司有望引领车载视觉影像行业智能升级，成为车载领域的 Tier1。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。