近日，演示和动画视频创作创意平台来画宣布获得 2.66 亿元 C 轮融资，本轮由鼎晖 VGC（鼎晖创新与成长基金）和原象基金联合投资。

与此同时，来画推出两款国产新品：来画设计 Laiiva 和来画白板 Whimark。此前，来画推出了来画动画 Doratoon、来画视频 Soom、来画演示 Perfoo 三款产品，和来画梦工厂、来画学园两大服务平台，至此形成了全方位的七合一产品生态。

和市面其他在线设计类产品一样，来画设计可满足日常平面设计需求。支持新媒体配图、电商海报、来画动画配图等多种场景，直接在线改图换字。

除此之外，来画设计加入了数据可视化设计，通过插入数据图表、商业报告、思维导图等静态模板，让工作汇报变得更加专业，更有说服力，尤其适用于商务汇报、项目总结、政府报告、行业分析等场景。

另外来画设计还推出了动态数据图表，直接解决了企业端的数据展示需求，比如像金融、券商、教培等行业，都能够借助来画设计快速做出专业图表。

来画白板是一款实时协作的在线白板软件。在平台上，你可自由邀请其他成员加入白板，进行会议讨论和头脑风暴。使用画笔、便签、形状条等功能，可以表达更多的想法和建议；添加箭头、符号、图标等元素，能更好地梳理想法，展示其中的逻辑与关系；还可以使用表情进行评论、点赞，让整个讨论过程更加有趣，更有吸引力。

在团队协作时，每个成员都拥有专属光标，随时掌握所有成员的动态；或者开启屏幕共享模式，不仅能查看特定成员的的屏幕，还能共享自己的屏幕，在汇报工作、分享想法时，其他成员可以随时添加批注、表情，进行补充和互动。

来画白板还支持腾讯会议、钉钉会议、飞书会议等主流视频会议软件，可以进行在线语音和视频。

平台上海量的精美模板，如项目规划、业务流程、头脑风暴、工作复盘、思维导图等等，能够快速搭建画布，大大提升了协作体验。

鼎晖 VGC 基金管理合伙人张海峰表示：“来画是数字创意市场中少有的厚积薄发型公司，多年来沉淀了大量素材和模板，为客户提供丰富选择构筑了坚实的壁垒。我们认为办公协作是企服数字化转型的一个重要赛道，来画公司丰富的产品矩阵覆盖了动画、视频创意、演示、设计、在线协作白板等五大工具，为客户提供 “All in One” 的解决方案。同时，良好的产品力确保来画实现了 Bottom-up 的产品推广和 C2B 口碑裂变的增长方式。作为一款优秀的 SAAS 工具，来画在国内以及海外市场的高速增长证明其具备很强的用户网络效应和需求刚性。鼎晖 VGC 基金也将在产业数智化的时代大潮中，持续支持来画发展，为数字创意产业不断提供优秀产品和服务。”

原象基金创始合伙人、原启赋资本联合创始人曾峥说：“来画是中国数字化创意设计工具的领先企业， 2017 年我从来画 PreA 轮开始一路见证和推动来画从自主研发动画短视频创作引擎工具，到行业大客户动画短视频定制，到内容模板和版权素材积累，今天已经发展成为中国 2B 动画创意设计领先 SAAS。去年新组建聚焦投资产业数智化方向的原象基金后，我们连续追投来画 B3 轮和本轮 C 轮，一方面既看好来画在国内外市场已建立的 “动画＋视频＋演示” 的创意设计工具协同生态和版权 “模板＋素材” 的竞争门槛，另一方面也看好来画近期在国内再降维推出 2C 的平面设计工具一一来画设计，以及多人视频协同会议的创新电子白板工具一一来画白板，更看好这两款新产品对来画原有产品生态的补充和协同，使来画产品从视频向平面、从演示向会议的更高频、更易用的使用场景迭代，并实现版权模板和素材的互用共享，具有广阔想象空间。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。