一系列亮眼数据，展现出临港集团过去一年里，在科创服务体系建设方面的成果成效。

在产业推进方面，临港集团园区范围内新增 4 家、累计 10 家园区获批市级特色产业园区，占全市总数 25%；新增 1 家、累计 7 家园区获批市级以上知识产权园区资质；新增 3 家、累计 31 家获批市级以上孵化载体资质；旗下漕河泾创业中心的创新实践案例 “知识产权科技金融孪生服务” 荣获第二届 “企业创新实践大奖”。

在企业培育方面，截至目前，临港集团园区企业中 310 家拟获 2021 年度高新技术企业认定，占全市拟认定总数的 14.1%；新增 30 家企业入选国家专精特新 “小巨人”，累计 41 家企业入选，占全市总数 15.6%；8 家企业入选中国独角兽企业榜单，占全市总数 18.2%；16 家企业入选中国潜在独角兽榜单，占全市总数 19%；市级以上经认定研发机构 147 家，占全市总数 12.17%。

在人才聚集方面，园区企业研发人员超 5 万人，占园区从业总人数 14.8%；园区企业研发费用总额超 170 亿元，占全市总数的 10.8%；园区万名从业人员累计拥有有效发明专利数达到 420 件，是全市平均水平的 6 倍。集团园区内共有 40 项成果（人）获 2020 年度上海市科学技术奖，占全市总数 14.2%；5 家企业机构获第二十二届中国专利奖，占全市总数 12.2%，其中，君实生物获中国专利金奖，航天控制研究所获中国专利银奖。亘喜生物、之江生物、心玮医疗等多家企业在国内外重要资本市场上市。

一年来，临港集团聚焦产学研深度融合，助推特色产业园区建设，形成 “东方芯港”“南桥智行生态谷” 等多个典型案例；全面布局孵化器，专业特色能力凸显作用，推出司南超级孵化器品牌，帮助园区形成产业的科创源头；遴选园区科创之星，围绕科创之星及园区优质企业，制定科创服务星级合作伙伴认定标准，携手国内一流、国际知名的科创服务合作伙伴开展科创服务；新设立临港生命蓝湾基金，探索搭建临港园区科创基金，打造科技创新项目 “孵化培育+早期投资” 的商业模式闭环，加强园区与入驻企业的联动；编制完善临港集团科创服务标准体系，形成 “底板+插件” 的标准体系框架；承办上海国资国企数字化转型创新大赛、第二届新片区半导体峰会等科创主题活动，营造创新创业浓厚氛围。

大会上，临港集团正式发布《科技创新服务标准蓝皮书》。该蓝皮书在特色产业园区、创新功能平台、专业特色载体、科创品牌活动的组织实施以及技术转移、创业孵化、企业加速、知识产权、科技金融等专业化服务方面形成一整套科学化、专业化的标准和规范，进一步提升标准的可评、可测、可操作、可复制能力。

聚焦集成电路、人工智能、生物医药等重点产业领域企业的 2021 年度 “临港园区科创之星” 榜单也正式发布。该榜单共评选出了 124 家成长速度快、发展潜力大、具备硬核科技能力、代表临港园区科创实力和创新潜力的企业，其中包含独角兽及行业领军企业 47 家次、专精特新/小巨人企业 69 家次，具有极高的科技含量。下一步临港集团将通过成立专项服务队伍、对接科创服务资源、组建集团基金、系列专题宣传、组建创新联盟与场景合作生态等多种形式，助推企业实现跨越式发展。