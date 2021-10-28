2021 OPPO 开发者大会 (ODC21) 以 “开放互融 致善创新” 为主题，提出对未来生态的新思考。OPPO 推出以用户为中心的泛在服务，并以光线追踪、异构计算、小布虚拟人等一系列前沿技术赋能开发者，同时还宣布成立健康实验室和车机业务，为用户打造数智新生活。

“面向未来万物互融时代，终端会越来越多样化，手机，手表，耳机，电视，智能眼镜，智能车机等服务的演进，将从过往的以终端为中心，到以平台为中心，最终演变成以人为中心的泛在服务，一切无缝、无感、随人流转”，OPPO 研究院院长刘畅指出。“泛在服务的趋势，对开发者和平台提出了更高更全面的要求，OPPO 致力于以技术与资源赋能开发者，共同为用户带来全新的体验。”

开放技术平台支持，打造下一代生态势能

在 ODC21 上，OPPO 研究院院长刘畅提出了下一代生态势能公式 N.E.PE=[T ( S + O )] i(Next Ecological Potential Energy，N.E.PE)，这一公式定义了开发者与平台的角色与关系，并展现了双方融合共创所能带来的巨大势能。

T 是 OPPO 主导的软硬融合技术，是为开发者提供原动力的使能者；S 是多维场景，O 是全链路运营，两者是开发者利用 OPPO 技术能力，与用户产生紧密联系的纽带；i 是 OPPO 主导的 AI 能力，是能让开发者价值指数级扩大的手段，帮助开发者从计划、构建、开发、调试、测试、发布、运营等全流程中，提升效率。

OPPO 构建的下一代生态势能，将全方位帮助开发者创造更多价值和收益。

发力感知和计算领域，布局泛在服务未来

OPPO 软件工程事业部总裁吴恒刚表示，OPPO 期望通过强大的感知交互能力和计算决策能力，围绕人的生活场景和行为习惯，构建以用户为中心的泛在服务体验。打造人与设备间更加自然无感的交互体验，在虚拟世界的真实渲染与现实趋于融合中，完成多设备无缝互联互通，令服务体验随人流转。ColorOS 将基于 Android 系统平台，在感知和计算两大领域进行重点技术布局和能力开放。

基于 AI 渲染技术，OPPO 在 ColorOS 上带来了 Omoji 虚拟形象，多个深度学习模型加持和强大的 AI 算法能力，让机器能够捕捉人脸的细微肌肉变化，准确还原细腻表情，成为用户在虚拟世界中的化身。

OPPO 还带来了光线追踪技术，OPPO 光线追踪是基于 Vulkan API，面向下一代移动光追硬件的技术，已在移动平台上实现了原型开发。OPPO 光线追踪技术能够在画面中清晰还原现实世界中的细节，提升用户的画质体验感受。预计 2022 年上半年，OPPO 将在支持光线追踪技术的手机设备上提供光线追踪技术开放能力接入。除了游戏应用，光线追踪技术还可以在 3D 动态壁纸、影像滤镜、AR 等领域产生新的商业价值。

此外，OPPO 推出面向性能功耗优化的系统级解决方案——异构计算。该技术一方面从驱动层为全量服务提供 CPU 多核多线程能力，另一方面，为开发者提供开放接口，可以调用硬件的多个处理器。

在泛在服务的各大智慧生活场景中，OPPO 正式推出 OPPO 智行 (OPPO Carlink) 解决方案，这是一套从硬件到软件，从技术能力到服务应用，从两轮电动车到四轮汽车，跨终端全场景的系统出行解决方案。OPPO 智行将车机互融能力正式对外开放，希望能够与硬件合作伙伴、应用开发者和 IoT 行业合作伙伴共同建立车机互融平台。OPPO 智行目前的合作厂家已经超过 70 家，涵盖汽车厂商、两轮电动车厂商、Tier1 厂商以及出行服务提供方等。

发布小布虚拟人，开放面向开发者的多元 AI 能力

小布虚拟人是首个基于虚拟人多模态交互的手机智能助手，涵盖视觉、语音、自然语言处理等多模态融合算法，依托小布助手的综合 AI 能力，实现与用户在多个场景生态下的内容服务、实时交互。OPPO 宣布将同步开放小布虚拟人定制平台，未来能根据每个开发者的需求，演化出不同的个性化虚拟形象，如智能客服、虚拟助手、带货主播等，可搭载在多个智能终端设备上，进一步推进 OPPO 在个人物联网行业的发展。

小布助手也迎来全新升级，从纯粹的手机语音助手升级为多终端、多模态的对话式智能助手，小布作为 OPPO 孵化的全新 IP，将为用户带去 “智趣相投” 的数智生活体验。

“从软件、硬件到服务，最终我们希望构建一个以小布助手为中心，一次开发、多端触达的开放生态，以 OPPO 全栈式 AI 技术能力为底座，通过小布实现智能设备之间的万物互融。”OPPO 数智工程事业部总裁刘海锋说，OPPO 希望打造的 AI 生态有智慧、有人性、有温度，“我们主张人本智能，这也是 OPPO 作为一家科技公司对社会的责任承诺。”

建立健康实验室，开启预防性医疗未来

2021 年初，OPPO 成立健康实验室，重点研究领域覆盖睡眠、运动、心血管健康、远程医疗等。OPPO 健康实验室负责人曾子敬表示，OPPO 将围绕 “改变生活方式” 这一主题，为用户提供科技创新带来的健康服务。

OPPO 健康业务所提倡的预防型医疗，将以传感器、算法和数据科学为驱动力，在原有的应对型医疗健康的路径上，增加一条数据驱动的闭环回路，给用户及医疗健康服务提供者带来连续的、长期的数据或者模型，从而对用户日常的健康状态进行评估和监测，以及为用户提供改善的动力和路径，将传统的应对型医疗转变成主动的预防型医疗。

针对健康行业从业者，OPPO 将提供一套完整闭环的健康数据采集、分析、服务触达的工具套件——OPPO Health Research Kit，帮助开发者按照既定目标，形成自己独有的健康研究课题，助力开发者开展健康研究，并最终衍生为 OPPO 健康生态中的独立应用。

会上还正式宣布 OPPO 健康实验室将与阜外健康生活方式医学中心在 Health Research Kit 框架上，启动 “基于连续体征监测的生活方式干预在高血压及正常高值血压人群中的临床应用效果研究” 合作课题。

全面开放软硬件能力，赋能开发者与创作者

OPPO 互联网事业部总裁赵梁表示，OPPO 希望与开发者、合作伙伴共同建设健康、繁荣的开发者生态与创作者生态，共同服务全球 4.6 亿+ColorOS 用户，并将持续通过 OPPO 开放平台全面为开发者及创作者提供全链路、全流程、全周期的闭环服务。

OPPO 开放平台聚集了超过 20 万开发者，平台应用与游戏的月活跃用户数也保持着持续增长的态势，当前已经超过 4.5 亿，月分发量已超过了 165.4 亿。另外，OPPO 平台上已经聚集了超过 50 万内容创作者，资讯月分发量超过 1127 亿。

大会现场， 赵梁正式宣布了全新升级的引力计划，2022 年 OPPO 将投入和开放 10 亿资源，在新应用首发、多终端支持、高品质合作三个方向打造长期激励计划；并针对新设备、新系统、新特性适配计划，发布不定期的现金任务激励体系，携手开发者与创作者，实现增长共赢。