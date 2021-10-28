Sensor Tower 近日发布了《2021 年益智解谜类移动游戏洞察》报告，亮点如下：

益智解谜手游一直是全球移动游戏重要市场之一。从传统的三消游戏 Candy Crush Saga，到 2020 年大火的脑筋急转弯游戏 Brain Out，再到主题新颖的装扮三消游戏 Project Makeover，越来越多优秀的解谜游戏登陆市场。在 Sensor Tower 最新推出的《2021 年益智解谜类移动游戏洞察》报告中，您将了解这类游戏在全球的表现与趋势。

益智解谜类游戏收入持续增长

近年来，益智解谜类游戏收入一直处于稳步增长势态，这一趋势在新冠疫情影响下继续放大。2021 年第 2 季度，全球解谜手游用户支出达到 24 亿美元，表现仅次于 2021 年第 1 季度。

经典三消与装扮三消游戏成为收入主力

2019 年以来，解谜类游戏的下载榜单变化明显，每年均有 4 款新游冲进前 10，其中解谜&装扮类游戏正逐渐扩大其市场规模。由 Magic Tavern 于 2020 年底发行的 Project Makeover，仅花半年时间便成功跻身 2021 年上半年全球 App Store 解谜手游下载榜榜首。

从畅销榜单来看，无论是 App Store 还是 Google Play，King 旗下经典三消游戏和 Playrix 旗下装扮三消游戏包揽前三。其中，Candy Crush Saga 连续 3 年稳坐 App Store 畅销榜冠军，足见经典三消手游强大的吸金能力。

Playrix 凭多款装扮三消手游跻身发行商收入榜首

在众多解谜游戏发行商中，Playrix 在 2021 上半年的表现最为亮眼。这家来自俄罗斯的游戏发行商在 2021 上半年以全球下载量 1.75 亿的成绩，锁定同品类发行商首位，连续第 3 年总下载量超过老牌三消游戏发行商 King。

另一方面，Playrix 以 11 亿美元的收入成为 2021 上半年收入最高的解谜游戏发行商。这一成绩主要归功于 Homescapes 和 Gardenscapes 的出色表现，反映出以家装为主题的三消游戏足以和传统三消游戏抗衡。

解谜&装扮迅速崛起

解谜&装扮游戏作为益智解谜游戏中新兴的子品类，在 2018 年下载量只有经典三消的一半，却在短短一年时间内实现反超。

进入 2020 年，解谜&装扮手游收入同比增长 56%，成为收入最高的品类，打破了经典三消手游长期垄断的局面。从 2021 年上半年的数据，我们可以预见该品类仍将保持极佳的发展势头。

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