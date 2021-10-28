10 月 28 日，跨境供应链科技公司驿玛科技（Surpath）宣布连续完成天使轮和 Pre-A 轮超亿元融资，其中天使轮融资由招商局创投，少年资本联合领投，Pre-A 轮融资由经纬创投独家投资。融资将用于技术升级、市场营销等方面的优化建设，指数资本担任独家财务顾问。

Surpath 作为跨境供应链科技公司，利用数据和技术驱动，通过打通全行业数据节点，以 SAAS 切入提高行业可视化程度，结合仓配运营和技术做到智能化调度和供应链链路优化，降低中间费用，成为跨境领先的供应链科技公司。该公司目前已经上线供应链管理相关的 8 大管理系统和履约智能数据大脑系统，实现履约订单的可视化和时效预测，产品和服务上线半年收入过亿。

Surpath 组建了一支 “强科技基因 + 深耕供应链 + 全球化视野” 的行业队伍，对于供应链有深刻理解，具备丰富的全球电商、物流及供应链的管理和运营经验。其高管团队分布在北京，深圳，上海和西雅图，创始团队来自亚马逊全球物流（AGL）创始团队和菜鸟网络高管团队，其余成员来自微软中国、eBay、DHL、C.H. ROBINSON 等头部企业，具有非常强的供应链经验和技术服务能力。

驿玛科技在战略选择上独辟蹊径，有别于传统的 “资产密集型” 和 “人力密集型” 业务模型，致力于打造一家 “技术密集型” 世界级供应链服务公司，Surpath 平台利用人工智能技术为客户提供最优的供应链科技服务。

创始人马锦冬（Jim）作为原亚马逊全球物流（AGL）的创始团队负责人，见证跨境多年的更迭，他表示：跨境电商将孕育巨大的产业链新机会。首先，碎片化的新商流开辟了增量的物流供应链服务生态；同时，技术土壤发生深刻变革让供应链可视化成为可能；最后，供应链权力中心迅速从销地向产地转移，中国供应链科技企业在今天面对的是空前绝后的历史性机遇，在品牌全球化的浪潮中快速崛起。

经纬创投合伙人肖敏表示：出海作为长周期赛道，行业整体处于规范化，有序化的迭代中。当前跨境供应链管理环节多，链路长，信息化程度弱，综合管理难度大；基于前端供应链出口的规模化进程，卖家正经历从产品出海到品牌出海的转型期，对提高履约和供应链管理效率具有强诉求；所以跨境供应链服务商的数字化，专业化是行业优化的必然趋势。我们看好 Surpath 团队以技术为基础，结合多年的跨境行业经验和海外侧强资源，通过数据和技术并行驱动，实现履约可视化，进一步使得供应链管理的可计划性，成为跨境供应链管理提效的 2.0 质变点企业。

招商局创投投资副总裁钟晨表示：跨境电商的物流履约链条长，海外节点数量众多，对于快速爆发的卖家群体来说是很大的管理难题。Surpath 团队具备很强的甲方视角、科技能力以及履约能力，能够将复杂的业务难题变成技术驱动的解决方案。跨境电商行业从中国 “货” 出海，到现在大量涌现的中国 “品牌” 出海，将孕育众多服务商的机会，精细化的库存和物流管理是其中之一。未来广泛的中国 “供应链” 出海，会孕育很多中国 to B 服务海外的新大小 B 的机会，我们相信 Surpath 的团队也会参与其中。

少年资本管理合伙人张啸表示：随着全球电商渗透率的不断提升，跨境贸易相对传统贸易占比逐年提升，匹配的物流段需求将逐步地走向规模化，合规化，透明化，对于长链条运输需要关注更多的颗粒度节点，Surpath 团队对于计划性及全链条可视化有着非常深度的理解，同时团队具备高度物流整合能力，相信在未来以资源驱动物流到技术驱动物流的演变中，Surpath 能够为更多出海品牌带来革命性的物流创新。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。