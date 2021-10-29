BEYOND 国际科技创新博览会 2021 将于 12 月 2-4 日在澳门威尼斯人金光会展中心举行，以科技创新和科技对社会各产业的影响力为焦点，聚焦前沿 30 科技，展现科技在现今和未来社会各行业的影响力。腾讯将参展 BEYOND 国际科技创新博览会，并在影响力科技展区亮相。

BEYOND 将成为澳门链接全球科技创新产业的重要平台，旨在成为全球顶级的年度科技盛会之一，链接亚太地区和全球科技生态。展区设立近 5 万平面积，覆盖四大领域影响力科技，生命科学，新基建、智慧城市与生活，未来科学，吸引来自世界五百大型跨国企业、独角兽创新企业以及新型初创企业等参展企业，以及邀请全球的生态伙伴，政府机构及国家大使以及全球资本和媒体参与共谋国际盛事。

加入博览会与普渡科技同馆展出，

抓紧时间参展，点击链接 https://beyondexpo.com/zh-hans/exhibitors/

普渡科技

深圳市普渡科技有限公司成立于 2016 年，是一家研发、设计、生产及销售商用服务机器人的国家级高新技术企业，总部位于深圳，在深圳和成都设有研发中心，全球拥有数百个服务网点。普渡科技的核心技术包括定位导航、运动控制、多机调度、感知避障、NVH、智能交互、自动化仿真测试等，拥有核心专利数百项，旗下主要产品为送餐机器人、配送机器人、消毒机器人、配送迎宾机器人等。作为商用服务机器人领域的全球标杆企业，普渡机器人畅销全球 60 多个国家和地区，被广泛应用于餐厅、医院、学校、办公楼、政务大厅、酒店、网咖、KTV、机场、地铁站等场景，累计销量达数万台。主要客户包括海底捞、全聚德、呷哺呷哺、巴奴、碧桂园、洲际酒店、喜来登酒店等。

BEYOND 国际科技创新博览会将吸引全球超 20000 名科技创新专业观众参与，同期线上线下的双重形式举办数十场主题论坛，涵盖科技女性、智慧医疗、智慧医疗学科新进展、建筑科技、智慧出行、绿色经济、医药医疗技术设备创新论坛、元宇宙、人工智能、智慧物流、农业科技、创新药及生物医疗技术论坛、天使投资峰会、智慧生活、食品科技、机器人等垂直领域，以及国际投融资峰会，合作对接会等等，邀请全球顶级嘉宾参与分享行业风向以及创新趋势，共赴这场全球科技创新者盛会。在 BEYOND 国际科技创新博览会上，大家可以深入了解普渡科技的科技创新理念与实践。

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