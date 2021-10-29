近日，健康智能按摩器市场头部品牌 breo 倍轻松发起 “轻松之约”，将于 11 月 1 日在深圳举办 2021 全球新品发布会，重磅推出数款基于中医科技健康的产品，其中一款神秘助眠黑科技产品备受关注。届时，发布会现场将会有众多重磅嘉宾激情助阵，为消费者奉上一场科技视听盛宴。消息一出，立马引起众多消费者的热议和期待。

时尚养生消费成为新潮流

目前，中国已成为全球按摩器具市场需求增长最快的地区之一，随着人们健康意识的不断提升，具有健康养生功能的便携按摩产品越来越受到消费者的青睐。某专业咨询机构发布的《2021 年中国消费者全健康需求洞察》显示，90 后在各大平台的健康养生主动消费需求不断攀升，“魔力养生”、“时尚养生” 的健康消费已经成为 90 后日常生活的 “刚需”。不少年轻人甚至将 “内服枸杞外用按摩器” 的养生方式看做一种新的时尚生活潮流，兼具时尚外观与科技含量的便携按摩产品自然也就成为了他们的养生神器首选。中国按摩器具行业规模保持稳健增长，总市场规模超百亿，其中 54% 的市场占比为便携的小型按摩器。

图片来源：艾瑞咨询《2021 年中国消费者全健康需求洞察》

在众多的按摩产品中，breo 倍轻松的健康智能便携按摩器已然成为消费者的首选品牌。据悉，倍轻松的健康智能产品融合传统 “针砭灸音” 的中医理论与现代智能科技，通过精确驱动技术，最大限度地还原了真人手指揉捏的手法及触感，并通过按摩、拿捏、揉压、热敷，以及力度、角度、手法的精确操控，让消费者获得了真人按摩般的使用体验，因此受到了越来越多消费者的青睐和追捧，21 年来持续创新引领行业。目前，倍轻松已经布局了眼部、头部、颈部等系列按摩器品类，能够满足消费者多样化的健康按摩需求。

在消费者的信赖和支持中，倍轻松也迎来了崭新的发展阶段。 2021 年 7 月，倍轻松成功登陆上交所科创板，成为 “便携按摩器第一股”，进一步巩固了其在科技养生领域的龙头企业地位。

借力资本市场，公司持续加大产品的研发力度，不断地为消费者带来更多健康智能养生产品。同时，倍轻松也在社交网络平台不断发力，注重和年轻人 “打成一片”，在产品外观设计和需求场景方面，充分满足年轻人的消费需求。

古法中医 X 现代科技强势破圈

2021 年 5 月 31 日，倍轻松宣布明星肖战成为其首位全球品牌代言人。一个是努力奋进的优质演员、歌手，一个是时尚健康领域的国货之光，明星影响力与健康科技的双重加持，让倍轻松的产品进一步实力 “出圈”，成为更多年轻人的科技养生潮品。

肖战官宣代言中的 “暂停纷繁，活出轻松状态” 理念直击人心，让倍轻松 21 年来 “轻松健康” 的品牌形象进一步得到传播，也使得潜在消费者更直观地感受到倍轻松古法中医 X 现代科技的品牌魅力。倍轻松的各类产品也获得 90 后消费者 “更专业、更安全、操作简单方便、按摩效果极佳” 等评价，彰显出很强的市场竞争力。

据了解，公司 2021 年 8 月推出的明火无烟艾灸盒 “姜小竹 A1”，一经上市就在很多 90 后消费者群体中强势 “破圈”，热卖导致产品短暂脱销。

一个年轻的上班族讲述了自己持续使用倍轻松开启 “活力模式” 的细节：“每天早上八点到公司，先把电脑打开，然后就开始自己的 “养生时间”，点上姜小竹艾灸盒，既不耽误工作又可以养生，还没有烟雾困扰，真是让我爱不释手。到了午休时间，又可以用倍轻松的颈部按摩器按摩 10 分钟，睡个美容觉。”

可以看出，倍轻松的产品不论是在颜值、舒适体验或是功能上都带给消费者极佳的使用感受，让消费者随时随地感受到身、心、灵平衡的放松状态。精致小巧的便携按摩器成为年轻人生活、学习、工作、送礼的最佳推荐。

为了不断满足消费者的各类健康养生需求，倍轻松联合江中医、北京同仁眼科等诸多专业医疗单位共同研发专利，加之精密驱动、智能传感等技术赋能，多项优势共同构建了倍轻松强大的产品研发力。同时，倍轻松也积极推进产品更新迭代，以眼部及颈部按摩器产品为例，上半年就陆续推出了 See X2pro、Neck M2 等多个新品。

毫无疑问，11 月 1 日，倍轻松 2021 全球新品发布会，将会成为一场中医与科技、东方美学与平衡智慧激情碰撞的年度盛会，全球瞩目。