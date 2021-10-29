根据 Canalys 发布的最新数据，2021 年第三季度大陆智能手机市场基本恢复与去年同期持平，较第二季度有所回暖，智能手机出货量达到 7880 万部，同比下跌 5%。前五名由 vivo 独占鳌头，出货量达 1830 万部，OPPO（含一加）稳坐第二，出货量达 1650 万部。荣耀重返第一梯队，以 1420 万部的不俗成绩进入前三名，市场份额由第二季度 9% 上升至第三季度 18%。小米出货量为 1090 万台，因供应紧缺导致国内份额略有下滑，本季度排名第四。苹果出货量位列第五，出货达到 830 万台。

“与我们此前预测一致，经过上一个季度策略性调整，第三季度中国手机市场随着新机发布的节奏带动出货。同时，市场份额的分配也呈现了全新的格局。荣耀和苹果会是今年下半年市场关注的焦点。”Canalys 分析师 Toby Zhu 说道， “荣耀第三季度在国内大量渠道恢复铺货，加上一部分华为用户换机需求，在主力机型荣耀 50 系列，以及畅玩 20 和 X20 的推动下，环比增长达到 105%。荣耀通过这样的成绩单向中国市场宣布它的强势回归，对其走向海外市场将带来反响。苹果如期迭代新机 iPhone 13 系列。作为第二代的 5G 机型，iPhone13 系列对于苹果国内大量的 4G 存量用户仍有一定的吸引力。面对安卓厂商在高端机配置和定价上的激进发力，苹果则借 iPhone13 的发布，采用更优惠的定价进一步降低 iPhone 入门门槛，与安卓旗舰机型直面角逐。市场预售反应积极，13 Pro 系列多个机型一开售已出现交付延迟到 10 月中旬的情况。”

“手机产品的出货量和市占率的价值早已不局限于硬件盈利，更是厂商智能生态、软件和服务的切入点，因此尽管手机硬件毛利挤压严重，维持和夺取市场份额依然重要。“Canalys 研究分析师 Amber Liu 表示，” 产品线的细分耕耘已经成为厂商们的共同主题。除了为用户所熟悉的影像、性价比等卖点，我们还看到了更多面向女性用户，电竞玩家、Vlogger、线上消费者、Z 世代等群体针对性推出的产品线 ，例如，小米 Civi, OPPO K9s，荣耀 50，vivo IQOO8，真我 GT Neo，其定位和标签边界都是非常明晰的。从市场反馈及出货成绩看，更加精细的产品和营销，已经在为吸引消费者注意力和刺激换机做出贡献。”

“对于中国市场，我们认为短期内产品端的机遇的关键词是 ‘细分化’ 和 ‘高端化 ‘ 。厂商必须建立起快速响应消费者需求的机制和提升高新尖硬件的使用体验。对于零售和企业渠道策略不断复盘和持续融入数字化创新，则是厂商在中国这类成熟市场运营必须建立的长期能力。” Amber 评论道，” 今年在全球零部件受限下，中国市场与去年相比，2021 年有望持平或实现小幅增长。各大厂商 2022 年的产品发布规划已然在如火如荼进行中。我们期待新产品形态和新玩家的加入对已经白热化的市场带来更多创新的动能。”