菲律宾云厨房初创公司 CloudEats 于近日宣布，完成一笔 500 万美元的超额认购 A 轮融资。这轮融资由 Vulpes Investment Management of Singapore、Gobi Partners（通过旗下基金机构 Gobi-Core PH Fund）领投，BAce Capital（背景方为蚂蚁集团）Intera Investments Limited、GMA Ventures 及部分知名天使投资人参投。

CloudEats 在声明中称，本轮融资将用于进一步提升 CloudEats 的专有智能厨房技术，让其云厨房走向更多市场地区。此外，CloudEats 表示也将会继续开发更多的食品品牌。目前，该公司旗下品牌 Burger Beast 已成为菲律宾最知名的汉堡品牌之一。

而作为本次融资的部分结果，BAce Capital 的创始合伙人 Benny Chen 将加入 CloudEats 的董事会。据了解，Benny Chen 此前曾领导过蚂蚁集团对印度外卖巨头 Zomato 和印度在线支付巨头 Paytm 的投资。

CloudEats 联合创始人 Kimberly Yao 表示，“东南亚外卖市场的持续爆发式增长让 CloudEats 这样的数字化本土品牌能够有机会为其进一步开拓发展空间。CloudEats 的目标是打造出更加个性化和更具创新力的云餐厅，提供为消费者所喜爱的美食，并以此成为该地区最大的线上食品集团。”

CloudEats 由人 Kimberly Yao 和 Iacopo Rovere（前 Foodpanda Philippines 高管）成立于 2019 年，该平台以纯线上餐厅的模式经营着数十个餐饮品牌。据悉，CloudEats 计划在未来一年内将其业务扩展到另外两个东南亚市场地区，其越南业务预计将在下个月内展开。

Gobi Partners 联合创始人兼创始合伙人 Thomas G Tsao 指出，“在菲律宾土生土长的 Kimberly 近期被评选加入了福布斯亚洲的‘100 To Watch’ 和动点国际（TechNode Global）的‘东南亚新兴女性 50 强’（Top 50 Rising Women in Southeast Asia）名录。现在，在由本地人领导的菲律宾初创企业中，她又筹集到了其中规模最大的一轮融资。我们很高兴能和 Kimberly 与 Iacopo 带领下的 CloudEats 团队一起创造历史。”