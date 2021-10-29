10 月 29 日，英赛斯宣布完成近千万美元的 A 轮融资，本轮融资由经纬创投独家领投。融资资金将用于新产品的研发、产能提升及欧美市场拓展。

英赛斯成立于 2017 年初，是一家专注于生物分离技术的高新技术企业，已获得包括十余项发明专利在内的三十多项知识产权，在苏州、北京及美国波士顿建有三大研发中心。其核心技术团队曾在全球顶级的科学仪器公司从事过色谱、光谱、质谱、激光散射光谱等高端科学仪器的研发，掌握液相色谱、光谱、质谱的核心关键技术。

对于 2021 年的第二次融资，英赛斯创始人李大为先生表示：“首先感谢经纬创投、毅达资本及南京动平衡三家投资公司对英赛斯的信任和支持，此次融资对于英赛斯意义重大，公司将在新产品的研发，产能的提升及欧美市场的拓展等方面加速布局。面对全球生物医药产业链和供应链的严重挑战，英赛斯将继续聚焦生物制药领域，通过不断地技术创新，致力于解决生命科学高端设备的进口依赖，实现核心部件国产化，为全球生物制药客户提供工艺分离及分析检测整体解决方案。”

聚焦科学仪器研发生产，业绩呈三倍速增长

随着信息科技、生物医药、材料科学、纳米技术的深入发展，国内科学仪器的需求也有了质与量的突破。

从量来看，在政策的鼓励下，我国科学研究支出保持了高速增长。由此，包括科研试剂、实验耗材、仪器设备等在内的上游科研服务的市场需求也在不断扩大，前景广阔。从质来看，国产仪器与进口仪器并非处于同一起跑线，相关科学仪器的关键技术仍旧被 “卡脖子”。尤其是高端仪器及核心部件，进口依赖较为严重。

近年来，国家也出台了多项政策来强化企业创新主体地位，鼓励高端通用和专业重大科学仪器设备的研发、工程化及产业化，以实现科研用品自主生产。

英赛斯自成立以来，紧紧围绕国内外生物制药企业和科研机构，提供智能化及高性价比设备。从产品来看，英赛斯成功研发并量产了具有完全自主知识产权的 Unique Autopure 系列蛋白纯化系统、高性能的 Unique AutoOligo 大规模核酸合成仪和 Unique AutoMCD 纳米质粒组装系统等产品，彻底打破进口品牌的垄断局面。

从销售来看，英赛斯 2021 年销售业绩高速发展，同比增长率超过三倍。与药明康德、丽珠制药、华北制药、万泰生物、四环医药、义翘科技、鲁南制药、普莱柯、温氏、长春生物制品所、上交大、厦门大学等 300+大型生物制药、疫苗公司及科研院所达成合作。

未来，英赛斯将继续专注于制药领域，为生物制药 CMC 提供高性价比的仪器和设备，致力于成为科学仪器领域的领先品牌。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。