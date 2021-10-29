根据 Strategy Analytics 发布的最新数据，2021 年 Q3，全球智能手机出货量同比下降 10.8%，为 3.273 亿部。它结束了该行业在过去四个季度经历的复苏阶段。供应限制重创智能手机市场，许多供应商无法满足即将到来的假日季的强劲需求。Strategy Analytics 预计供应限制将持续到 2022 年上半年。

2021 年 Q3，三星保持领先地位——其全球智能手机出货量为 6930 万部，市场份额为 21%。然而，出货量同比下降了 14%。三星放弃了 Note 系列，并在该季度推出了 fold 3 和 flip 3。这些新机型的需求非常旺盛，但由于供应短缺，供应商未能完成一些订单。

苹果以 14% 的市场份额重新夺回了第二的位置。该公司在该季度全球出货量为 4,650 万部 iphone，同比增长 7%。供应限制对 iPhone 13 系列本季度的表现产生了负面影响。然而，由于积极的降价和促销活动，iPhone 12 系列在多个市场仍然很受欢迎。

小米排名第三。2021 年 Q3，其全球智能手机出货量为 4400 万部，市场份额为 13%。供应短缺也影响了小米在该季度的表现——出货量同比下降 6%。

OPPO（包括一加）在该季度的智能手机出货量为 3680 万部。另一个中国品牌 vivo 出货量为 3360 万台。这两家公司也都位列前 5 名。

在各大厂商中，荣耀凭借其在中国市场的稳健表现强势回归。它以近 5% 的市场份额排名第八。另一个中国品牌传音（包括 Tecno、itel 和 Infinix）在非洲和印度保持强劲势头，该季度实现了两位数的增长，它排在第 6 位。Realme 紧随其后。另一个中国品牌联想-摩托罗拉本季度出货量也实现了两位数的增长，主要是在美国地区。它排在第九位。